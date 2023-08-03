Холостий Місяць у серпні 2023 року: коли буде і що не можна робити
Холостий Місяць — проміжки часу, коли Місяць не взаємодіє з жодною з планет, і ці періоди можуть нести небезпеку для людей.
Що таке Місяць без курсу або Холостий Місяць?
Раз на кілька діб Місяць залишає чергове сузір'я Зодіаку, щоб здійснити перехід у наступне. Але є періоди, коли він не взаємодіє з жодною планетою, ці проміжки і називають Місяцем без курсу або Холостим Місяцем. Природа і людство ніби завмирають у перепочинку перед прийдешнім ривком, тому нам потрібен відпочинок, інакше все може йти не за планом. Кількість періодів Місяця без курсу в кожному місяці різна, і, маючи знання про них, ви зможете зробити своє життя гармонійнішим.
Коли Місяць без курсу буде в серпні 2023 року?
1 серпня 05:13 — 06:57
3 серпня 00:15 — 06:05
5 серпня 04:17 — 06:20
7 серпня 07:10 — 09:25
9 серпня 13:34 — 16:05
11 серпня 20:26 — 12 серпня 01:52
14 серпня 10:45 — 13:36
16 серпня 12:38 — 17 серпня 02:14
19 серпня 11:50 — 14:53
21 серпня 23:31 — 22 серпня 02:21
24 серпня 08:10 — 11:06
26 серпня 15:01 — 16:04
28 серпня 14:51 — 17:30
30 серпня 06:04 — 16:56
Місяць без курсу: що не можна робити
- приймати серйозні рішення;
- робити важливі справи;
- брати участь у переговорах;
- планувати щось;
- робити ремонт;
- проходити співбесіди;
- вирушати в поїздки;
- здійснювати великі покупки;
- робити уколи краси;
- здавати аналізи.
Місяць без курсу: що потрібно робити
- відпочивати та медитувати;
- читати або дивитися щось;
- залишатися наодинці;
- займатися улюбленою справою.
Джерело: https://www.youtube.com/@VLADROSS