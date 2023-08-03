"Барбі" офіційно став найкасовішим фільмом, який створила жінка

До цього рекорд тримала "Диво-жінка" з Галь Гадот.

Фільм "Барбі" Грети Гервіг офіційно став найкасовішим в історії від режисерки-жінки. Про це повідомляє Hypebeast.

Картина про найпопулярнішу ляльку у світі за два тижні в прокаті зібрала 850 млн доларів, що дозволило їй встановити рекорд серед фільмів, знятих жінками. "Барбі" випередила попереднього рекордсмена — фільм "Диво-жінка" Патті Дженкінс 2017 року з Галь Гадот у головній ролі, який заробив 822,9 млн доларів.

Картина Гервіг впевнено наближається до позначки в 1 млрд доларів і може перетнути її вже після третіх прокатних вихідних.

Як відомо, уже після першого вікенду в прокаті фільм встановив рекорд серед картин, знятих жінками. За перші вихідні "Барбі" зібрала 155 млн доларів.

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Марго Роббі у фільмі "Барбі" Фото: Warner Bros. Pictures

Також картина Грети Гервіг зібрала найкасовіший прем’єрний вікенд 2023 року, обійшовши попереднього рекордсмена, фільм "Брати Супер Маріо в кіно", який зібрав за перші вихідні 146 млн доларів.

Раян Гослінг у фільмі "Барбі" Фото: Скриншот

Нагадаємо, зірка "Барбі" обрала для фотосесії спідницю українського бренду.

Також Фокус писав про те, чи буде продовження фільму Грети Гервіг.