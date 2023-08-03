Louis Vuitton представили годинник з Альбертом Ейнштейном (фото, відео)

Випуск аксесуара присвятили ювілею благодійного аукціону.

Французький дім моди Louis Vuitton до 10-річчя благодійного аукціону Only Watch випустив годинник з видатним фізиком Альбертом Ейнштейном. Про це бренд повідомив у своєму Instagram.

Аксесуар представляє собою ювелірну мікроскульптуру, 18-каратне біле золото, діаманти та ручне гравірування авторства женевських майстрів, які працюють над лінією Високого вартового мистецтва Louis Vuitton.

На те, щоб вигравірувати, портрет видатного вченого (якщо придивитися, можна помітити, що виведено кожну волосину), знадобилося 50 годин роботи, а щоб зімітувати крейдяні написи на дошці — ще 80. При натисканні на кнопку-активатор портрет оживає та "показує язик", а поточний час демонструється в отворі на лобі.

Годинник з Альбертом Ейнштейном

Ціна на годинник стартує від 340 000 швейцарських франків.

"На святкування 10-річчя Only Watch Louis Vuitton виробили цей унікальний годинник для благодійного годинникового аукціону, віддаючи шану піонерській роботі Альберта Ейнштейна, яка здійснила революцію в нинішньому розумінні світу", — зазначили представники дому моди.

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