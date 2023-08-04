Меган Маркл відзначила день народження в ресторані з принцом Гаррі (фото)

Герцог і герцогиня Сассекські відсвяткували 42-річчя Меган.

Меган Маркл і принц Гаррі сходили на побачення в Монтесіто, щоб відсвяткувати 42-й день народження герцогині. Про це пише Daily Mail.

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Герцог і герцогиня Сассекські були помічені в гарному настрої, посміхаючись і сміючись. Їх сфотографували, коли вони виходили з модного італійського ресторану Tre Lune, фаворита серед знаменитостей, включно з Кортні Кардаш'ян і Еллен ДеДженерес.

Це перший раз, коли пару помітили разом на публіці на тлі дедалі більших чуток про їхнє майбутнє в Голлівуді і чуток про напруженість у шлюбі.

Меган, якій сьогодні виповнюється 42 роки, мала гламурний вигляд у чорно-білій сукні Posse без бретелей вартістю 239 доларів, у поєднанні зі своєю улюбленою сумкою Cult Gaia і чорними сандалями з ремінцями. Принц Гаррі супроводжував її в лляній синій сорочці і білих штанах.

Це другий публічний виступ пари за кілька днів після кількох тижнів, коли їх не бачили разом. Вихід герцогів Сассекських демонструє, що пара сповнена рішучості виступити єдиним фронтом і боротися з циркулюючими чутками про напружені стосунки.

Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл несподівано разом знялися в ролику для фонду.