Тімоті Шаламе провів час зі своєю мамою (фото)

У Голлівуді актор відомий як ідеальний син. На багатьох церемоніях і кінопреміях актор з'являється разом із мамою.

27-річний американський актор і продюсер Тімоті Шаламе був помічений на рідкісній прогулянці зі своєю мамою Ніколь Флендер у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Зірка фільму "Дюна" обрав недбалий образ для денної прогулянки. Шаламе одягнув білу футболку, смугасті піжамні штани, чорні туфлі та бейсболку "Нью-Йорк Янкіз".

Його 64-річна мати одягла топ без рукавів з яскравим принтом і білі штани, доповнивши ансамбль босоніжками на невисокій танкетці.

Раніше мати Тімоті розповіла The Guardian про двох знаменитих дітей (її дочка Полін грає головну роль у серіалі "Сексуальне життя студенток").

"Я щаслива, що вони успішні, в безпеці та здорові, — сказала Ніколь. — Я б почувалася так само, незалежно від того, якою була їхня професія.

Після багатьох років підтримки акторських мрій свого сина Ніколь розповіла, що він не соромиться брати її з собою на червоні доріжки.

"Мені подобається бути з моїм сином. Наче ми збираємося на вечірку і він представляє мене деяким своїм друзям, своїм колегам, — пояснила вона, як він підтримував для неї нормальність таких зіркових заходів. — Тіммі дуже представницький".

Також Фокус писав, що Тімоті Шаламе замахнувся на лаври Джонні Деппа в новому фільмі про Віллі Вонку.