Бен Аффлек і Джей Ло з дочкою були помічені на велосипедній прогулянці (фото)

До зірки, яка нещодавно відсвяткувала свій день народження, та її чоловіка під час прогулянки приєдналася її донька Емме.

54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес та її чоловік, 50-річний актор Бен Аффлек, були зазнімковані під час велопрогулянки в Гемптоні. До зоряної пари приєдналася старша дочка співачки Емме. Про це пише Daily Mail.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Артистка, яка нещодавно відзначила свій день народження, була одягнена в оливково-зелений комбінезон із глибоким вирізом і без рукавів. Знаменитість доповнила ансамбль сонцезахисними окулярами і білими шльопанцями. Лопес була без макіяжу і зробила недбалий пучок.

Аффлек був у повсякденному образі, вдягнувши чорну футболку і обтислі темно-сірі джинси. Він доповнив аутфіт парою двоколірних кросівок Nike.

Дженніфер і Бен познайомилися понад два десятиліття тому і подружилися на зйомках фільму 2001 року "Джилі". Наступного року вони почали стосунки і планували пов'язати себе узами шлюбу у 2003 році. Однак вони відклали своє весілля всього за кілька днів до того, як воно повинно було відбутися, і в 2004 році їхні шляхи розійшлися.

Зрештою Лопес почала зустрічатися з Марком Ентоні, за якого вийшла заміж того ж року, а Аффлек зв'язав себе узами шлюбу з Дженніфер Гарнер у 2005 році. У співачки та її колишнього чоловіка народилися близнюки Емме і Максиміліан, а в Аффлека і його колишньої дружини є доньки Вайолет і Серафіна та син на ім'я Самуель.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес Фото: Instagram/Jennifer Lopez

У 2014 році Джей Ло та її колишній чоловік розлучилися, а у 2018 році Аффлек наслідував їхній приклад і розлучився з Гарнер.

Лопес і Аффлек, які залишалися в добрих стосунках з моменту їхнього розставання, зрештою возз'єдналися і знову почали зустрічатися у квітні 2021 року. Щаслива пара дебютувала на червоній доріжці у вересні того ж року й побралася у квітні минулого року. Вони одружилися в Лас-Вегасі всього через три місяці після того, як актор поставив заповітне запитання.

Також Фокус писав про першу річницю одруження Джей Ло і Бена Аффлека.