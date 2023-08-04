Єва Мендес станцювала під саундтрек "Барбі" (відео)

Кохана Раяна Гослінга поділилася запальним роликом.

49-річна американська акторка Єва Мендес станцювала під саундтрек фільму "Барбі". Відео кохана Раяна Гослінга ділиться у своєму Instagram.

Мама двох зійшла сходами у довгій яскравій сукні під новий хіт британської співачки Дуа Ліпи "Dance The Night", що став офіційним саундтреком картини Грети Гервіг про найпопулярнішу ляльку у світі.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Чому я повинна робити цей дурний рух, коли починаю танцювати?! Хтось страждає від цього серйозного недолуго стану?" — запитала підписників американська акторка.

Єва Мендес

"Латинська Барбі зі своїм оригінальним Кеном", "Це латинська штука, я думаю", "Кожен латиноамериканець", — відповідають фоловери зірки фільму "Місце під соснами".

Зазначимо, що Єва Мендес та Раян Гослінг разом понад 10 років. Вони виховують двох спільних доньок — Амаду та Есмеральду. Втім, тривалий час знаменитості не поспішали одружуватися. Лише восени 2022 стало відомо, що вони узаконили стосунки, проте офіційно про це не говорили.

Раян Гослінг та Єва Мендес Фото: Getty Images

Нагадаємо, Раян Гослінг розповів про реакцію своїх доньок на його роль Кена.

Також Фокус писав про секрети краси 49-річної Єви Мендес.