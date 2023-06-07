Єва Мендес зізналася, що голить обличчя (фото)

Таким чином вона підтримує сяючий та бездоганний колір шкіри обличчя.

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49-річна американська акторка Єва Мендес зізналася, що бриє обличчя. Процес процедури дружина Раяна Гослінга показала у своєму Instagram.

Зірка фільму "Місце під соснами" розповіла, що таким чином вона підтримує сяючий і бездоганний колір обличчя у віці 49 років. Мама двох поділилася оглядом свого спа-дня, присвяченого догляду за шкірою, і показала, що голить обличчя.

Мендес поділилася кількома фотографіями своєї шкіри крупним планом і процесу, через яку вона проходить.

"Голю обличчя! Я отримала багато коментарів до вчорашнього допису від жінок, які роками голили своє обличчя. Гаразд, я думаю, "дермопланування" є кращим словом, але це те, чим воно є, і мені це подобається!" — зауважила вона.

Єва Мендес

"Дякую за те, що моя шкіра сяяла @marianalvergara", — підписала знаменитість пост.

Кохана Раяна Гослінга розповіла, що почала з гоління обличчя, відомого як дермапланування. Після цього вона провела діамантовий пілінг свого обличчя, потім трохи кисню та зробила маску.

Американська акторка відповіла на кілька коментарів, у яких її запитували про процес гоління обличчя, включно з тим, у якому її запитували, як часто вона це робить.

"Я звір, тому мені, мабуть, потрібно щодня! Моє волосся відростає, якщо мені холодно", — прокоментувала вона. "Я буду буквально голити ноги в душі, мені стане холодно, і вся моя робота буде марна!"

В іншій відповіді Єва розповіла, як добре почувається її шкіра після гоління.

"Макіяж і зволожувальний крем лягають набагато гладкіше. Я теж волохата. Мій кубинський тато — ведмідь-чоловік, а я його мінікопія", — пожартувала зірка.

Єва Мендес та Раян Гослінг Фото: Getty Images

Нагадаємо, Єва Мендес приміряла футболку з Раяном Гослінгом у ролі Кена.

Також Фокус писав про рідкісний коментар Раяна Гослінга про його дружину.