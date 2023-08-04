Як зменшити талію за тиждень: 7 ефективних способів
Хочете стати стрункою і швидко зменшити талію? Ці ефективні методи дадуть вам змогу досягти бажаного результату вже протягом тижня.
Якщо ви хочете дізнатися, як зробити талію тоншою за тиждень, ви потрапили в потрібне місце! Хоча точкове схуднення — це міф, існують певні способи, за допомогою яких можна позбутися жиру, впливаючи на конкретну область. Використовуючи ці 7 методів, ви зможете зменшити талію всього за 7 днів. Про це пише Stylecraze.
Визначте тип статури
Найважливіший крок — зрозуміти свій тип статури. Якщо ви швидко набираєте вагу і не можете так само швидко схуднути, ваш тип статури — ендоморфний.
Якщо вам легко і набирати вагу, і худнути, то у вас мезоморфний тип статури. І, якщо вам складно набрати вагу, у вас ектоморфний тип статури.
Залежно від вашого типу статури, може знадобитися менше або більше часу, щоб зменшити талію. Суть у тому, що потрібно зберегти позитивний настрій та продовжувати дотримуватися наступних пунктів.
Перегляньте своє харчування
Ви те, що ви їсте, тому зосередьтеся на споживанні поживних речовин. Збільште споживання фруктів та овочів, щоб швидко схуднути. Вони багаті на антиоксиданти, харчові волокна, мінерали й містять мало калорій (за винятком фруктів і овочів з високим глікемічним індексом). Це робить фрукти та овочі ідеальними для схуднення.
Нещодавно було проведено опитування 4477 учасників, з яких 62,5% повідомили про зниження маси тіла після 16-тижневої дієти з переважанням рослинної клітковини. Щоденні порції фруктів, овочів, бобів, цільнозернових продуктів і горіхів справили позитивний вплив на учасників, що призвело до значної втрати ваги.
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Крім того, вживайте горіхи, насіння, трави, цільнозернові продукти, нежирний білок і корисні жири в правильних пропорціях, щоб збалансувати раціон.
Згідно з рандомізованим контрольованим дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients, збільшення споживання фруктів і овочів є головним чинником, що сприяє зниженню ваги у жінок. Намагайтеся вживати не менше трьох порцій різних овочів і фруктів на день.
Пийте достатню кількість води
Ще одна важлива річ, яку потрібно зробити, коли ви намагаєтеся схуднути й прагнете тонкої талії, — це пити достатню кількість води. Рекомендується пити не менше 2 літрів. Збільште споживання води, якщо ви тренуєтеся, багато потієте, а також у спекотну пору року. Підтримка водного балансу допомагає запобігти плутанині між спрагою і голодом. Це вбереже вас від переїдання.
Підключіть кардіо тренування
Щоб витратити калорії, які ви споживаєте, потрібно займатися спортом. Виберіть форму вправ або стиль фітнесу, які підходять вашому способу життя і приносять вам задоволення. Це може бути кардіо, танці, їзда на велосипеді, кікбоксинг, біг, ходьба або плавання.
Рекомендується займатися кардіо близько 3-5 годин на тиждень. Крім того, додайте і силові тренування, щоб отримати підтягнуте тіло.
Працюйте над верхньою частиною тіла
Крім роботи над усім тілом, важливо працювати і над верхньою частиною тіла. Виконуйте вправи, націлені на верхню частину спини, плечі та груди. Робота над цими м'язами допоможе наростити суху м'язову масу і зробити верхню частину тіла підтягнутою. Це, своєю чергою, зробить вашу талію меншою.
Підключіть вправи для талії
Вам потрібно додати у свій розпорядок кілька вправ на зменшення талії, вони допоможуть привести в тонус талію і нижню частину живота. Ось кілька подібних вправ:
- підйоми ніг лежачи на боці;
- вертикальні скручування з піднятою ногою;
- ножиці;
- планка;
- бічні нахили;
- альпініст.
Зробіть талію меншою візуально
Подумайте про топи з баскою або крутий ремінь! Ви також можете носити моделі в стилі колор-блок, щоб візуально ваша талія здавалася меншою. Укорочені топи заборонені, але ви можете поєднувати сорочку/футболку з вузлом з джинсами або джеггінсами з високою талією, щоб надати своїй фігурі вигляду пісочного годинника. Корсет або широкий пояс для талії, також можуть тимчасово допомогти в корекції фігури.
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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.