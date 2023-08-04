Як зменшити талію за тиждень: 7 ефективних способів

Хочете стати стрункою і швидко зменшити талію? Ці ефективні методи дадуть вам змогу досягти бажаного результату вже протягом тижня.

Якщо ви хочете дізнатися, як зробити талію тоншою за тиждень, ви потрапили в потрібне місце! Хоча точкове схуднення — це міф, існують певні способи, за допомогою яких можна позбутися жиру, впливаючи на конкретну область. Використовуючи ці 7 методів, ви зможете зменшити талію всього за 7 днів. Про це пише Stylecraze.

Визначте тип статури

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Найважливіший крок — зрозуміти свій тип статури. Якщо ви швидко набираєте вагу і не можете так само швидко схуднути, ваш тип статури — ендоморфний.

Якщо вам легко і набирати вагу, і худнути, то у вас мезоморфний тип статури. І, якщо вам складно набрати вагу, у вас ектоморфний тип статури.

Залежно від вашого типу статури, може знадобитися менше або більше часу, щоб зменшити талію. Суть у тому, що потрібно зберегти позитивний настрій та продовжувати дотримуватися наступних пунктів.

Перегляньте своє харчування

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Ви те, що ви їсте, тому зосередьтеся на споживанні поживних речовин. Збільште споживання фруктів та овочів, щоб швидко схуднути. Вони багаті на антиоксиданти, харчові волокна, мінерали й містять мало калорій (за винятком фруктів і овочів з високим глікемічним індексом). Це робить фрукти та овочі ідеальними для схуднення.

Нещодавно було проведено опитування 4477 учасників, з яких 62,5% повідомили про зниження маси тіла після 16-тижневої дієти з переважанням рослинної клітковини. Щоденні порції фруктів, овочів, бобів, цільнозернових продуктів і горіхів справили позитивний вплив на учасників, що призвело до значної втрати ваги.

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Крім того, вживайте горіхи, насіння, трави, цільнозернові продукти, нежирний білок і корисні жири в правильних пропорціях, щоб збалансувати раціон.

Згідно з рандомізованим контрольованим дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients, збільшення споживання фруктів і овочів є головним чинником, що сприяє зниженню ваги у жінок. Намагайтеся вживати не менше трьох порцій різних овочів і фруктів на день.

Пийте достатню кількість води

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Ще одна важлива річ, яку потрібно зробити, коли ви намагаєтеся схуднути й прагнете тонкої талії, — це пити достатню кількість води. Рекомендується пити не менше 2 літрів. Збільште споживання води, якщо ви тренуєтеся, багато потієте, а також у спекотну пору року. Підтримка водного балансу допомагає запобігти плутанині між спрагою і голодом. Це вбереже вас від переїдання.

Підключіть кардіо тренування

Щоб витратити калорії, які ви споживаєте, потрібно займатися спортом. Виберіть форму вправ або стиль фітнесу, які підходять вашому способу життя і приносять вам задоволення. Це може бути кардіо, танці, їзда на велосипеді, кікбоксинг, біг, ходьба або плавання.

Рекомендується займатися кардіо близько 3-5 годин на тиждень. Крім того, додайте і силові тренування, щоб отримати підтягнуте тіло.

Працюйте над верхньою частиною тіла

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Крім роботи над усім тілом, важливо працювати і над верхньою частиною тіла. Виконуйте вправи, націлені на верхню частину спини, плечі та груди. Робота над цими м'язами допоможе наростити суху м'язову масу і зробити верхню частину тіла підтягнутою. Це, своєю чергою, зробить вашу талію меншою.

Підключіть вправи для талії

Вам потрібно додати у свій розпорядок кілька вправ на зменшення талії, вони допоможуть привести в тонус талію і нижню частину живота. Ось кілька подібних вправ:

підйоми ніг лежачи на боці;

вертикальні скручування з піднятою ногою;

ножиці;

планка;

бічні нахили;

альпініст.

Зробіть талію меншою візуально

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Подумайте про топи з баскою або крутий ремінь! Ви також можете носити моделі в стилі колор-блок, щоб візуально ваша талія здавалася меншою. Укорочені топи заборонені, але ви можете поєднувати сорочку/футболку з вузлом з джинсами або джеггінсами з високою талією, щоб надати своїй фігурі вигляду пісочного годинника. Корсет або широкий пояс для талії, також можуть тимчасово допомогти в корекції фігури.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.