Гейлі Бібер продемонструвала стильну сукню-комбінацію з мереживом (фото)

Знаменитість позувала перед дзеркалом в розкішній вінтажній сукні.

Американська модель Гейлі Бібер порадувала 49,9 мільйона підписників в Instagram, поділившись фотографією в приголомшливій сукні.

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26-річна модель і дружина Джастіна Бібера, яка в середу була помічена з ним на вечірці в Малібу, зробила чудове дзеркальне селфі, на якому вона позувала у відвертому і стильному вбранні.

Біла сукня-комбінація від Villa Amour Vintage вирізнялася дизайном з відкритими плечима, який підкреслював її підтягнуті руки, і в неї була тонка мереживна верхня частина на грудях, яка мало що залишала уяві. Комбінація зроблена з мерехтливого атласу.

Гейлі Бібер Фото: Instagram haileybieber

Гейлі додала блиску своєму мінімалістському образу розкішним золотим наручним годинником і величезною обручкою з діамантами. Вона мала такий вигляд, ніби була готова до вечірнього виходу, адже вона вже була бездоганно нафарбована, а її волосся було елегантно укладене м'якими хвилями.

Нагадаємо, Гейлі Бібер показала, який манікюр можна зробити влітку 2023 року.

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