У 83 роки помер актор Марк Марголіс, зірка серіалів "Пуститися берега" і "Краще подзвоніть Солу"

За роль мстивого торговця наркотиками Гектора Саламанки Марк отримав номінацію на "Еммі".

Актор Марк Марголіс, зірка серіалів "Пуститися берега" і "Краще подзвоніть Солу", помер у віці 83 роки в лікарні Mount Sinai в Нью-Йорку після нетривалої хвороби. Про це повідомив його син, актор і генеральний директор Knitting Factory Entertainment Морган Марголіс. Про це пише Hollywood Reporter.

Марк був протеже Стелли Адлер, відомої американської актриси та однієї з найвідоміших викладачів акторської майстерності. Стелла була єдиною американською ученицею легендарного Станіслава Станіславського.

Марголіс знімався з 1976 року, проте зоряною для нього стала роль у фільмі Браяна Де Пальми "Обличчя зі шрамом" (1984). Марк зіграв похмурого охоронця на прізвисько Тінь.

Марк Марголіс у фільмі "Обличчя зі шрамом"

Також він знімався в картинах "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" (1994), серіалах "Коломбо" і "Зоряний шлях: наступне покоління".

Марк Марголіс з'являвся практично у всіх фільмах Даррена Аронофскі.

На запитання The Hollywood Reporter в інтерв'ю 2012 року, чому Аронофскі продовжував його наймати, він іронічно відповів: "Він думає, що у нього є зобов'язання! Я почав із ним працювати над його першим фільмом "Пі" за 60 000 доларів, коли його ще ніхто не знав. Я переслідував його три місяці, тому що він продовжував брехати мені про те, коли я отримаю свої гроші. Зрештою я пригрозив, що зателефоную його матері. І він, нарешті, заплатив мені".

Марголіс, який не говорив іспанською, вперше з'явився в ролі Гектора "Тіо" Саламанки в серіалі Вінса Гіллігана "Пуститися берега" в березні 2009 року в другому епізоді другого сезону.

За сюжетом, в інших сезонах його персонаж був паралізований і міг спілкуватися тільки за допомогою міміки та дзвінка, прикріпленого до його інвалідного крісла.

Марк Марголіс у ролі Гектора Саламанки Фото: Скриншот

"Наскільки я знаю, я приходив зніматися в "Пуститися берега" тільки через цей епізод, але про смаки не сперечаються, і фанати полюбили мене", — згадував Марк, зазначаючи, що поведінку Саламанки він скопіював зі своєї свекрухи Ширлі, яка страждала після перенесеного інсульту.

"Я завжди кажу, що ця роль — данина поваги Ширлі, яка насправді була танцівницею Earl Carroll Follies 1930-х років", — розповідав актор.

Кар'єра Марка Марголіса

Марголіс народився у Філадельфії 26 листопада 1939 року. Його мати була декораторкою, працювала в шпалерній компанії та багато малювала, а батько, Ісидор, був фабричним робітником.

Марк Марголіс у ролі Гектора Саламанки

Він взяв свій перший урок акторської майстерності в 14 років, а після року навчання в Університеті Темпл переїхав до Нью-Йорка і вивчав драму зі Стеллою Адлер в Акторській студії.

В обмін на її уроки, він майже три роки був особистим помічником Адлер: викликав їй таксі, привозив їй продукти та приймав пальта її гостей.

"Я був по-справжньому прив'язаний до неї. Мені було 19 років, а їй — 60. Ось якою вона була чарівною", — розповів він The Observer у 2012 році.

Пізніше Марголіс близько року навчався у суперника Адлер, Лі Страсберга, але відійшов від акторської майстерності і ледве зводив кінці з кінцями.

Марк працював у кав'ярні, поки не отримав невелику роль у картині "Відкриття Місті Бетховен" 1976 року.

"Я всього лише актор-підмайстер, правду кажучи, через шість місяців після "Обличчя зі шрамом" мені довелося кілька місяців працювати на друга, який займався нерухомістю, щоб вижити", — розповідав Марк.

Марк Марголіс Фото: Getty Images

Марк був одружений двічі. У нього є син і троє онуків.

У своєму останньому інтерв'ю The Observer Марголіс розповідав, що фанати, яких він зустрічає на вулиці, думають, що він "якийсь багатий хлопець, що всі в кіно заробляють такі ж гроші, як Анджеліна Джолі"".

"Вони не розуміють, що більша частина мого життя була боротьбою", — зізнався Марк.

Нагадаємо, раніше помер актор Ангус Клауд, зірка серіалу "Ейфорія". Ангусу було 25 років і він довгий час страждав від депресії.