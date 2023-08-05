5 серпня 2023 року: Почаївської ікони Божої Матері — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна сваритися і сумувати, а також скупитися.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква святкує день Почаївської ікони Божої Матері. Вона є однією з найбільш шанованих святинь православної церкви. 400 років чудотворна ікона перебуває в Почаєві (Тернопільська область) у Почаївській лаврі. За переказами її створили в Болгарії або Візантії. До образу звертаються, коли хочуть позбутися невиліковних хвороб.
Що не можна робити 5 серпня:
- сваритися і сумувати;
- жадібничати;
- лінуватися і довго спати.
Народні прикмети та повір'я:
- зоряне небо — скоро буде дощ;
- увечері по землі стелиться туман — до спеки;
- павук плете павутину в бік півночі — чекайте похолодання, півдня — ще буде спека;
- голосно кричить сич — до похолодання.
День ангела святкують:
Трохим, Андрій, Федір.
Народилися в цей день:
1844 рік — Ілля Рєпін, художник-передвижник українського походження;
1850 рік — Гі де Мопассан, французький письменник;
1930 рік — Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина, яка ступила на Місяць.
Також цього дня:
1884 рік — закладають перший камінь у фундамент Статуї Свободи в Нью-Йорку;
1914 рік — у Клівленді встановлюють перші у світі електричні світлофори;
1991 рік — Сергій Бубка встановлює світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 м 10 см;
2022 рік — засновують Нагороду Президента України "За оборону України".