Мілла Йовович вийшла у світ із 15-річною донькою (фото)

Юна Евер абсолютна копія зіркової матері.

47-річну американську акторку Міллу Йовович та її 15-річну доньку Евер Габо Андерсон помітили в продуктовому магазині в Малібу. Про це пише Daily Mail.

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Дует матері та доньки вибрав повсякденне вбрання, щоб вирушити за покупками в продуктовий магазин Ralph's.

Зірка "П'ятого елемента" була одягнена у світло-сіру футболку та джинсові шорти, доповнивши ансамбль чорними шльопанцями. Юна зірка пригодницького фільму "Пітер Пен і Венді" була в синій майці, яку вона поєднала з короткими джинсовими шортами і чорно-білими кросівками Adidas.

У них були посмішки на обличчях, коли вони несли свої продукти в машину.

Мілла ділить Евер та інших своїх доньок — 8-річну Дашіель Едан і 3-річну Осіан Ларк Елліот — зі своїм чоловіком, режисером Полом В. А. Андерсоном. Мілла й Андерсон познайомилися 2002 року.

Евер — продовжувачка акторської династії, оскільки її бабуся і мама — відомі актриси. У свої 15 років у дівчини вже є певний багаж ролей. У 2016 році вона зіграла у фінальній частині "Обителі зла", режисером якої був її батько, а головну роль виконала Мілла Йовович. Евер також втілила образ молодшої версії Наташі Романофф у фільмі Marvel Cinematic Universe 2021 року "Чорна вдова". Роль Венді стала першою головною в кар'єрі дівчини. Крім того, вона була моделлю для рекламних кампаній Miu Miu і є амбасадором бренду модного дому.

Раніше Фокус писав, що 15-річна Евер Габо Андерсон з'явилася в модному журналі.