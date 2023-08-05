Бен Аффлек зустрівся з колишньою дружиною і дітьми в Італії (фото)

Колишнє подружжя виховує трьох спільних дітей.

50-річного голлівудського актора Бена Аффлека сфотографували під час зустрічі зі його сином від попереднього шлюбу, 11-річним Семюелем. Про це пише PageSix.

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Зірка "Бетмена", який прилетів на приватному літаку у Флоренцію, що в Італії, був щасливим, коли йому назустріч бігла молодша дитина. Батько та син міцно обійняли один одного, перш ніж Аффлека привітали його старші діти — 17-річна Вайолет і 14-річна Серафіна.

Бен, одягнений у світло-коричневі штани, темно-синю сорочку на ґудзиках і кросівки Nike, здавалося, був дуже радий побачитися зі своїми дітьми після того, як провів останній тиждень із дружиною Дженніфер Лопес.

Наприкінці актор міцно обійняв 51-річну акторку Дженніфер Гарнер, яка була в такому ж гарному настрої. Пара, яка була одружена з 2005 по 2018 рік, розмовляла майже пів години, перш ніж обійняти одне одного на прощання. Аффлек поїхав зі своїми трьома дітьми, а Гарнер пішла одна на шопінг.

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