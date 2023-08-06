Принц Гаррі залишився близьким тільки з двома членами королівської сім'ї

Принц Гаррі може жити за тисячі миль, але він залишається в близьких стосунках із двоюрідними сестрами.

Розлад між принцом Гаррі та королівською сім'єю був "дійсно напруженим" для його близьких. Однак, незважаючи на те, що зараз герцог Сассекський живе далеко від рідного дому, він, як і раніше, дружить і постійно спілкується з принцесами Беатріс і Євгенією. Про це пише People.

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Напруженість між Гаррі та Меган із королівською сім'єю, особливо його батьком королем Чарльзом і братом принцом Вільямом, була "справді стресовою" для Беатріс і Євгенії, розповів інсайдер.

"Уся ця драма між ним і Меган, і розлад з рештою сім'ї, була справжнім стресом для дівчаток. На це важко дивитися, тому що вони бачать обидва боки цього", — говорить джерело, додаючи, що принцеси "розуміють і живуть" із цим.

Принцеса Беатріс і принцеса Євгенія Фото: Getty Images

Інсайдер додає, що принц Вільям "знає, яка його кінцева мета і де він буде, і одного разу він стане королем. Життя Вільяма обертається навколо його ролі і, звісно ж, його сім'ї. Майбутнє, яке, очевидно, дуже відрізняється від майбутнього Гаррі. По суті, у них різні пріоритети і різні точки зору".

Зв'язок принца Гаррі з принцесою Беатріс і принцесою Євгенією був нещодавно продемонстрований на коронації короля Чарльза III 6 травня. Гаррі увійшов до Вестмінстерського абатства, посміхаючись і розмовляючи з Беатріс, її чоловіком Едоардо Мапеллі Моцці, Євгенією та її чоловіком Джеком Бруксбенком. Герцог Сассекський зайняв місце в третьому ряду між Джеком і принцесою Олександрою.

Коронація короля Чарльза III Фото: Getty Images

Хоча напруженість у сім'ї в кінцевому підсумку призвела до того, що 38-річний принц Гаррі і 42-річна Меган Маркл відмовилися від своїх королівських ролей 2020 року, а стосунки залишалися натягнутими після виходу його мемуарів "Запасний" у січні, герцог Сассекський приїхав на коронацію через обов'язок служби й любов до батька.

"Зрештою, він буде поруч зі своїм батьком", — сказав тоді анонімно його близький друг.

Раніше Фокус писав, чому принц Гаррі найбільше сумує за рідними влітку.