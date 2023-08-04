Стало відомо, чому принц Гаррі найбільше сумує за рідними влітку

Після переїзду до США у 2020 році герцоги Сассекські пропускають одну з найбільших літніх традицій.

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Стало відомо, чому принц Гаррі найбільше сумує за своїми рідними саме влітку. Про це пише Mirror.

Британська королівська родина зазвичай проводить літню відпустку в шотландському замку Балморал. Цього літа вони вперше повернулися в резиденцію після смерті королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 року.

Проте принц Гаррі та Меган Маркл не приєднаються до родини після їхнього переїзду до Монтесіто, штат Каліфорнія, у 2020 році.

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За словами експерта та королівської телеведучої Кеті Ніколл, 38-річний герцог Сассекський цього року "повинен сумувати за своєю родиною більше, ніж будь-коли", оскільки він "не повернеться до Великобританії на літо".

Принц Гаррі Фото: Getty Images

Ніколл також сказала, що Гаррі хоче, щоб його діти, Лілібет і Арчі, "мали особливі стосунки зі своїми двоюрідними братами", як він.

Вона додала, що життя Гаррі в США з 41-річною Маркл та їхніми дітьми "дуже відрізняється" від життя його родичів.

Британська королівська родина Фото: Getty Images

Але, як повідомляється, колишній акторці та засновнику Invictus Games король Чарльз ІІІ надав "відкрите запрошення" відвідати Балморал.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл зʼявилися разом після новин про рішення пожити окремо.

Також Фокус писав про плани герцогів Сассекських відвідати Європу.