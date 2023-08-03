Меган Маркл і принц Гаррі оголосили про поїздку в Європу: що відомо
Меган Маркл приєднається до свого чоловіка принца Гаррі на Invictus Games цього року.
Герцог і герцогиня Сассекські візьмуть участь у щорічних Іграх Invictus у Дюссельдорфі, Німеччина. Змагання, що є заходом у паралімпійському стилі для військовослужбовців, було засновано принцом і пройде з 9 до 16 вересня — всього через день після першої річниці смерті покійної королеви. Про це пише The Mirror.
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Це буде перша спільна поява пари на публіці за останні кілька місяців.
Німецька газета Rheinische Post повідомляє, що Меган збирається вести прощальне шоу для сімей та учасників в останній день Ігор. Кажуть, що це буде "дуже емоційна" подія, і стверджується, що Гаррі виголосить заключну промову. Поки не зрозуміло, чи візьме пара з собою своїх двох дітей, Арчі та Лілібет, або вони відвідають Велику Британію, поки герцоги Сассекські перебувають у Європі.
Гаррі та Меган теж були присутні торік, але невідомо, чи буде цього року щось інше. Минулого року пара відвідала місто на офіційному заході, присвяченому запуску конкурсу. Перебуваючи там, вони зустрілися з низкою офіційних осіб і потенційних учасників, а також із друзями та родичами спортсменів.
У 2014 році Гаррі зіграв важливу роль у проведенні Ігор у Великій Британії. У ньому взяли участь 300 спортсменів із 13 країн. Він був першим у своєму роді і проходив у Лондоні. Кажуть, що поїздка на Ігри воїнів роком раніше послужила джерелом натхнення для організації Ігор.
Раніше Фокус писав, що принц Гаррі та Меган Маркл несподівано разом знялися в ролику для фонду.