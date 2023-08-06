6 серпня 2023 року: мучеників Бориса і Гліба — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна працювати в полі та лаятися.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. Вони були молодшими синами князя Володимира і виховувалися в християнському благочесті. Під час братської міжусобиці їх убив їхній старший брат Святополк.

Що не можна робити 6 серпня:

працювати в полі;

лаятися;

гострити ножі.

Народні прикмети та повір'я:

чайки часто сідають на воду — чекайте дощу;

ранковий дощ — до ясного дня;

роса довго не висихає — буде гроза.

День ангела святкують:

Гліб, Давид, Анатолій, Христина.

Народилися в цей день:

1928 рік — Енді Воргол, американський художник, продюсер, дизайнер, письменник, видавець.

Також цього дня:

1914 рік — у Львові створюють легіон Українських січових стрільців, який стає першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 р.;

1926 рік — 19-річна Гертруда Едерле стає першою жінкою, яка перепливає Ла-Манш;

1932 рік — відкривається перший Венеціанський кінофестиваль;

1945 рік — американський бомбардувальник "Енола Гей" скидає атомну бомбу на японське місто Хіросіма.