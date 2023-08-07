Мама Ангуса Клауда, зірки "Ейфорії", сумнівається в самогубстві сина

Актор, відомий своєю роллю в популярному серіалі від НВО, пішов із життя у віці 25 років.

Мати зірки серіалу "Ейфорія" Ангуса Клауда, який помер у віці 25 років, розповіла більше подробиць про його останній день і сказала, що причина смерті не була оголошена, але актор "не мав наміру покінчити з життям". Своїми думками жінка поділилася у соцмережах.

"Друзі, я хочу, щоб ви всі знали, що я ціную вашу любов до моєї сім’ї в цей важкий час", — написала Ліза Клауд, мати покійного актора. "Я також хочу, щоб ви знали, що хоча мій син глибоко сумував через передчасну смерть свого батька від мезотеліоми, його останній день був радісним. Він реорганізовував свою кімнату та розставляв речі по дому з наміром залишитися на деякий час у домі, який любив. Він говорив про свій намір допомогти забезпечувати своїх сестер у коледжі, а також допомогти матері емоційно та фінансово".

За словами Лізи Клауд, її зірковий син не збирався закінчувати життя самогубством.

"Коли ми обнялися на добраніч, ми сказали, як сильно любимо одне одного, і він сказав, що побачить мене вранці… Ми можемо виявити, що він випадково і трагічно прийняв передозування, але цілком очевидно, що він не збирався залишати цей світ".

Ангус Клауд та Сідні Свіні

Мати Клауда також згадала про черепно-мозкову травму, яку він отримав у підлітковому віці.

"Його травма голови 10 років тому дивом не призвела до смерті, як це майже завжди буває. Йому дали 10 бонусних років і наповнили їх творчістю та любов’ю", – написала вона.

Ангус Клауд

Нагадаємо, Ангус Клауд раптово пішов із життя у віці 25 років.

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