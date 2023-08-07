Дженніфер Еністон звинуватили в антисемітизмі: акторка відповіла

Зірка екрану лайкнула допис з антисемітськими переконаннями.

54-річна американська акторка Дженніфер Еністон відповіла на звинувачення в антисемітизмі. Своєю позицією зірка серіалу "Друзі" поділилася в Instagram.

Напередодні актор Джеймі Фокс поділився загадковим і згодом видаленим дописом у своїх соцмережах, який звучав так: "Вони вбили цього чувака на ім’я Ісус… як ти думаєш, що вони зроблять тобі???!"

Деякі витлумачили цей пост як увічнення антисемітських переконань про "богогубство євреїв", яке Американський єврейський комітет визначає як "звинувачення в тому, що євреї несуть вічну відповідальність за смерть Ісуса Христа".

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Також користувачі мережі помітили, що публікацію Фокса лайкнула Дженніфер Еністон, за що акторці довелося виправдовуватися.

Зірка екрану намагалася спростувати будь-які заяви про те, що вона могла підтримувати повідомлення, пов’язані з видаленою публікацією Джеймі. "Від цього мене справді нудить", — почалася її заява.

"Я не ставила "лайк" на цей пост навмисно чи випадково. І що ще важливіше, я хочу пояснити своїм друзям і всім, хто постраждав від того, що це з’явилося в їхніх стрічках, – я НЕ підтримую будь-які форми антисемітизму".

"Я справді не терплю ненависті будь-якого роду. Крапка", — закінчила знаменитість.

Дженніфер Еністон відповіла на звинувачення в антисемітизмі Фото: Скриншот

Тим часом Джеймі не прокоментував скандал навколо свого видаленого допису.

Також Фокус писав про очікування Дженніфер Еністон знайти "правильну людину" після двох розлучень.