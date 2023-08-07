Перезавантаження: 7 видів відпочинку, щоб швидко зарядитися і впоратися з вигоранням

Щоб повноцінно відпочити та відновитися, одного сну недостатньо. Існують різні рівні відпочинку, необхідні для відновлення психофізичної енергії та виходу зі спіралі хронічного стресу.

Згідно з опитуванням, проведеним у Франції 2022 року, 34 % співробітників страждають від вигорання, стану хронічного стресу на роботі, що характеризується відчуттям повного виснаження фізичних та розумових сил. І, на жаль, така ситуація актуальна не тільки для Франції. Цей стан пов'язаний з напруженим і фінансово складним повсякденним життям. Про це пише Vogue Italia.

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Є різні шляхи виходу з цієї ситуації: фізичні навантаження, як-от йога та пілатес, медитація, вживання антистресових продуктів... Але є ще один — "7 стадій відпочинку", який розробила докторка Сандрою Далтон-Сміт, дослідниця у сфері взаємодії між роботою та особистим життям. Згідно з Далтон-Сміт, щоб повністю перезарядити свої батарейки, тіло повинно випробувати сім різних типів відпочинку: фізичний, розумовий, сенсорний, творчий, емоційний, соціальний і духовний. Щойно баланс буде відновлено на кожному з цих рівнів, ризик вигорання стане лише неприємним спогадом про минуле.

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Є багато чинників, які призводять до вигорання та виснаження. Як вказує Далтон-Сміт, тіло щодня потребує енергії не тільки для того, щоб рухатися, а й для того, щоб думати, відчувати, творити і навіть взаємодіяти з іншими. Багато аспектів життя, про які ми навіть не здогадуємося, споживають енергію і з часом розряджають наші внутрішні батарейки. Ось кілька видів відпочинку, які вам необхідні для повноцінного щасливого життя без вигорання.

Фізичний відпочинок

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На думку Далтон-Сміт, фізичний відпочинок може бути пасивним або активним. Пасивний представлений сном (зокрема денним сном) і потребує щонайменше 8 годин відпочинку, з бажаним часом відходу до сну до 23:00. Активний відпочинок дає змогу зняти м'язову напругу за допомогою вправ на розтяжку, занять йогою або пілатесом і масажів.

Розумовий відпочинок

Після того як тіло розслабилося, настав час подбати про розум. З цією метою Далтон-Сміт рекомендує записувати свої думки в щоденник і робити перерви протягом робочого дня, щоб очистити свій розум. Дихальні вправи також є чудовим способом перевести мозок у режим відпочинку.

Творчий відпочинок

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Це здебільшого про насолоду всіма красивими та приємними речами, які може запропонувати світ. Перегляд фільму, відвідування музею, милування заходом сонця, прослуховування музики. Занурення в природу чи мистецтво є джерелом натхнення та сприяє гарному настрою.

Сенсорний відпочинок

Нас постійно тригерять зовнішні подразники, що зачіпають нашу сенсорну сферу: світло пристроїв, звук сповіщень... Усі подразники, які можуть призвести до сенсорного перевантаження. Таким чином, у цьому випадку мета полягає в тому, щоб відключитися від навколишнього середовища, хоча б на кілька хвилин. Якщо у вас є iPhone, ви можете використовувати режим "Фокус", який є більш просунутою версією режиму "Не турбувати", оскільки він може фільтрувати сповіщення від контактів і додатків залежно від ваших поточних потреб. Далтон-Сміт особливо заохочує "навмисні моменти" сенсорної депривації: достатньо просто заплющувати очі на хвилину щогодини протягом дня.

Емоційний відпочинок

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Зробити себе пріоритетом — один зі стовпів емоційного відпочинку. Відкладіть убік думки інших і прислухайтеся до своїх власних почуттів. Ви можете практикувати цей вид відпочинку, відхиливши запрошення на вечірку, на яку не хочеться йти, вільно висловлюючи свої думки незалежно від того, що думають інші, або просто роблячи те, що вам хочеться, хоч би яким незвичним це здавалося іншим. Є незліченна безліч способів заспокоїти свої емоції та розслабитися.

Соціальний відпочинок

Цей тип відпочинку заснований на глибокому усвідомленні нашої взаємодії з іншими людьми. Мета: бути в змозі визначити стосунки, які прийнятні для вас, і ті, які виснажують. Зрештою, моменти соціальної взаємодії з часом будуть більш якісними, тому що вони будуть результатом ретельного відбору людей, з якими ми проводимо час.

Духовний відпочинок

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Відсутність впевненості в цінності того, що ви робите, може бути симптомом потреби в духовному відпочинку. "Якщо ви відчуваєте, що ваша робота не має сенсу, це призведе до вигорання", — пояснює Далтон-Сміт. "Знайдіть спосіб залишатися на зв'язку зі своїми бажаннями, наповнювати сенсом те, що ви робите, чи то через спільноту, чи то через роботу, на якій вам хочеться віддавати, чи то через спосіб життя, що базується на вірі. Нам усім необхідно відчувати приналежність і знати, що те, що ми робимо, визнається іншими як джерело цінності".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.