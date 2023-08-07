Ребел Вілсон розповіла, як планує весілля зі своєю дівчиною

Поки дату не призначено, але вже є список гостей.

Акторка Ребел Вілсон розповіла про виховання 8-місячної доньки Ройс, про те, як материнство змінило її життя, і про те, як вони з партнеркою Рамоною Агрума планують весілля. Про це пише PEOPLE.

2023 рік зірка фільму "Відчайдушні шахрайки" називає "Роком сім'ї", пояснюючи, як називала інші етапи свого життя.

Спочатку, за словами Ребел — був "Рік веселощів", який, як вона каже, був присвячений "божевільним пригодам. Потім настав "Рік кохання", коли вона зустрічалася з 50 людьми. Нарешті був "Рік здоров'я", кульмінацією якого стала значна втрата ваги.

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І ось 42-річна актриса готова до наступної подорожі.

"Це "Рік сім'ї", — каже Вілсон, маючи на увазі стосунки з Рамоною Агрума і виховання своєї 8-місячної доньки Ройс, народженої сурогатною матір'ю.

Ребел Вілсон Фото: Instagram @rebelwilson

Зараз Ребел збирається до Сіднея, Австралія, звідки вона родом. До цього вона зі своєю маленькою родиною відвідала Аспен, Дубай і Кариби. Наразі акторка, яка називає себе "трудоголіком", з нетерпінням чекає на можливість "трохи розслабитися".

І вона із задоволенням поринула в підготовку до свого весілля. Але поки що дата не призначена.

"Рамона дала мені набір для виживання під час підготовки до весілля, я думаю, жартома. Але потім вона така: "Подивися на це місце", або "Що ви думаєте про цей курорт?". А потім я весь день була на роботі, повернулася, а вона вже склала список гостей.

Але Рамоні та Ребел доведеться піти на компроміс. Тому що Вілсон уявляє собі ретельно продумане святкування, тоді як її наречена хоче чогось "протилежного".

Вілсон визнає, що між подорожами світом, кар'єрою (Агрума є засновницею і власницею спортивного бренду Lemon Ve Limon) і вихованням доньки може бути "дуже складно" знайти час для себе.

Ребел Вілсон і Рамона Агрума Фото: rebelwilson

"Раніше я тренувалася шість днів на тиждень, але тепер у мене немає цього часу", — каже вона. У результаті, за її словами, вона набрала "кілька фунтів".

Вілсон задокументувала свою втрату ваги в Instagram як спосіб зберегти відповідальність і бути прихильником бодипозитиву. Вона також розповіла про свої проблеми з фертильністю і шлях до материнства. Оголосивши про народження Ройс, Вілсон згадала, що дівчинка народилася від сурогатної матері.

Акторка зізналася, що зараз найкраща частина її дня — це повернення додому до доньки після роботи. "Я підкидаю Ройс у повітря, поки вона не захихотить, лоскочу її і допомагаю вкласти в ліжко. Від неї моє серце просто тане", — зізналася актриса.

Нагадаємо, раніше Ребел показала, як вибирала з Рамоною обручки. Пара заручилася в Діснейленді на початку цього року.