Кейт Міддлтон викликала різку реакцію королеви Єлизавети ІІ, змінивши її весільний подарунок

На весіллі старшого онука покійна королева подарувала молодятам особняк Анмер-Голл.

Кейт Міддлтон зіткнулася з "різким коментарем" від покійної королеви Єлизавети ІІ після оновлення її весільного подарунка. Про це пише People.

Коли Кетрін Міддлтон вийшла заміж за принца Вільяма, покійна монархиня подарувала їм заміський особняк Анмер-Голл, але, за словами королівського автора, вона не надто захоплювалася одним аспектом його ремонту, яким керувала Кейт.

Принцеса Уельська очолила ремонт, причому однією з особливих кімнат була величезна кухня відкритого планування. Однак, за словами королівського автора та експерта Саллі Беделл Сміт, виявляється, що Єлизавета ІІ не дуже захоплювалася оновленою кухнею і висловила своє невдоволення під час відвідування помешкання.

Пані Беделл Сміт, письменниця, яка написала книгу "Королева Єлизавета: Життя сучасного монарха", розповіла журналу: "Я пам’ятаю, коли вони щойно завершили ремонт Анмер-Голлу, і запросили королеву на обід".

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Королева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

"У них одна з тих великих кухонь із обідніми зонами, і вона сказала: "Я не можу зрозуміти, чому всі проводять час на кухні".

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон не залишаться в Шотландії на літні канікули.

Також Фокус писав про те, хто в родині Уельських виконує роль "суворого батька".