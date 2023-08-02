Кейт Міддлтон розкрила, хто в її родині виконує роль "суворого батька"

Подружжя поспілкувалося з королівськими фанатами.

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Кейт Міддлтон розкрила, хто в їхній з принцом Вільямом родині виконує роль "суворого батька". Про це повідомляє Sky News.

Принц і принцеса Уельські, обом по 41, очолили членів королівської родини на вечірці в саду Букінгемського палацу в травні, всього через кілька днів після коронації короля Чарльза ІІІ і королеви Камілли. Під час спілкування зі спеціально запрошеними гостями принцеса Кейт зустріла 93-річну Олдіт Грандісон та її доньку Джей Сі Ла Буш, і жінки поговорили про жарти.

Можна почути, як дружина майбутнього короля Великобританії зізнається: "Я жахлива. Я жахливо розбираюся в жартах", додавши, що принц Вільям "дуже добре в них розбирається".

Коли Грандісон запитала: "Ви суворі?", Кейт посміялася, сказавши: "Я точно не сувора! Як ви можете це сказати? Звичайно, ні!"

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Кейт Міддлтон та принц Вільям поспілкувалися з гостями на вечірці в Букінгемському палаці

І Вільям, і Кейт прагнуть забезпечити здорове нормальне життя для своїх трьох дітей, принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї.

"Ці діти виглядають досить задоволеними життям", — сказало раніше джерело. "Здебільшого це стабілізуюча нормальність, яку приносить Кейт — і такою вона виросла".

Відчуття "нормальності" сталося завдяки некоролівському вихованню Кейт у селі Баклбері.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Скриншот видео

Нагадаємо, принца та принцесу Уельських порівняли з родиною Кеннеді.

Також Фокус писав про прізвисько Кейт Міддлтон, яке їй дав принц Вільям.