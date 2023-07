У королівській родині Великобританії практично всі мають особливі прізвиська для своїх других половинок.

Розкрито зухвале прізвисько принца Вільяма для Кейт Міддлтон. Про це пише Mirror.

Том Квінн, автор книги "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family", розповів, що, "як і всі пари" в палаці, Вільям і Кетрін використовують прізвиська, щоб звертатися одне до одного.

Принцеса Уельська називає свого чоловіка "малюк", а у принца є кілька прізвиськ для Кейт, зокрема "Бебікінс" і "Герцогиня Дуліттл", що, за деякими даними, не так мило, як звучить.

Повідомляється, що псевдонім був натхненний спонуканням до того, що покійна королева казала Кейт, що вона не мала повної кар’єри до того, як вийшла заміж за Вільяма у 2011 році.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Зокрема принцеса Уельська називає майбутнього короля Великобританії "Великим Віллі" і "лисим" через відсутність у нього волосся.

Джерело в книзі також стверджує, що коли Вільям "злий" на Кейт, він називає її "кохана" з "ознаками роздратування", які можна виявити в його тоні.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям вибудовують міцний бренд своєї родини.

Також Фокус писав про причину, чому принцеса Уельська носить "дешеві" аксесуари.