У Коннектикуті продали найдорожчий маєток в історії штату (фото)

Ім'я нового власника маєтку з понад столітньою історією не називають.

Маєток під назвою Copper Beech Farm (Ферма Мідного Бука) в Грінвічі (Коннектикут, США) продано за рекордні 138,8 млн доларів, що є найбільшою угодою з житловою нерухомістю в історії штату та входить до числа найдорожчих продажів у країні, пише Wall Street Journal.

Це — другий рекорд, встановлений Copper Beech Farm, оскільки 2014 року її було продано за 120 мільйонів доларів, що стало найдорожчим будинком, який будь-коли продавали у Сполучених Штатах на той момент. Вона являє собою прибережний маєток площею понад 50 акрів, який простягається майже на милю.

Розташований на приватному півострові на висоті 12 метрів над водою, маєток виходить на протоку Лонг-Айленд. На ділянці розташований великий головний будинок площею понад 1250 квадратних метрів з обнесеним стіною садом, басейном, тенісним кортом із трав'яним покриттям, яблуневим садом і двома приватними пляжами.

На території також побудовано кілька інших об'єктів: каретний сарай, сторожка, будиночок біля басейну і дві теплиці.

Будинок було споруджено 1898 року. Він оформлений у вікторіанському стилі з кам'яними вежами в стилі французького ренесансу, що поєднуються з аристократичною витонченістю. У ньому вісім спалень і вісім ванних кімнат. За більш ніж столітню історію приміщення ретельно відреставрували.

Ріелтори описують інтер'єри маєтку як "оригінальне оздоблення музейної якості", що включає дубові панелі, гіпсові фризи, кілька камінів і чотириметрові стелі в головних кімнатах.

"Ферма Коппер-Біч — перлина узбережжя Грінвіча. Це комплекс, що вселяє побожний трепет, з усіма мислимими зручностями для витонченого усамітнення для життя, роботи і розваг. Можливість придбати резиденцію такого високого рівня — справжня рідкість. Для нас було честю представляти такий безпрецедентний історичний маєток на одному з найбажаніших ринків", — заявила команда продавців елітної нерухомості.

Ім'я нового власника маєтку поки що тримається в секреті.

Що стосується найбільшої угоди з нерухомістю в США, то рекорд поки що належить магнату хедж-фонду Кену Гріффіну, який купив житло за 238 мільйонів доларів за адресою 220 Central Park South на Мангеттені.

Раніше Фокус писав, що будинок Лізи Марі Преслі продали за 4,7 млн доларів.