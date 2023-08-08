Бойфренд Сандри Буллок помер у віці 57 років

Стало відомо, що Браян Рендалл протягом трьох років боровся з хронічним захворюванням центральної нервової системи.

Професійний фотограф Браян Рендалл, з яким 59-річна американська акторка Сандра Буллок мала стосунки з 2015 року, помер у віці 57 років після трирічної боротьби з бічним аміотрофічним склерозом. Про це повідомляє People.

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Стало відомо, що коханий акторки три роки боровся з БАС, також відомим як бічний аміотрофічний склероз або хвороба Лу Геріга.

"З великим сумом ми поділяємо той факт, що 5 серпня Браян Рендалл мирно помер після трирічної боротьби з БАС", — заявила його сім'я. — Браян вирішив зберегти свою подорож із БАС у таємниці, і ті з нас, хто піклувався про нього, зробили все можливе, щоб виконати його прохання".

У заяві додали: "Ми безмірно вдячні невтомним лікарям, які разом із нами боролися з цією хворобою, і вражаючим медсестрам, які стали нашими сусідами по кімнаті, часто жертвуючи своїми сім'ями, щоб бути з нами".

Сім'я Рендалла просить "усамітнення, щоб сумувати і змиритися з неможливістю попрощатися з Брайаном".

Фотограф уперше зустрів зірку фільму "8 подруг Оушена" на дні народження її сина Луї в січні 2015 року. Пара відразу ж порозумілася і незабаром почала зустрічатися. Хоча вони приховували більшу частину свого роману від очей громадськості, Буллок сказала під час виступу в грудні 2021 року на "Red Table Talk", що вона "знайшла кохання всього свого життя".

Сандра Буллок і Браян Рендалл Фото: Getty Images

У пари немає спільних дітей, але у Буллок є двоє прийомних дітей — 13-річний син Луї та 11-річна донька Лейла, а у Браяна є доросла донька на ім'я Скайлар від попередніх стосунків.

Напередодні Фокус писав, що Сандра Буллок була на межі розставання зі своїм бойфрендом.