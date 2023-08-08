Голлі Беррі показала свою натуральну зачіску (фото)

За словами актриси, її чоловікові така зачіска подобається.

56-річна оскароносна американська акторка Геллі Беррі продемонструвала, який вигляд має її волосся, якщо його не торкатися випрямлячем або засобами для укладки. На своїй сторінці в соцмережі вона опублікувала фото, на якому її волосся виглядає дуже пишним і стирчить на всі боки. У такому вигляді вона чимось нагадує політичну активістку, філософа й академіка Анджелу Девіс, про що їй написали користувачі в коментарях.

Для фото крупним планом Голлі нанесла легкий макіяж і одягла піжаму в червону клітинку. Вона виглядає спокійною і розслабленою.

У підписі до знімка актриса написала:

"Моєму чоловікові це подобається. Усі скарги надсилати йому".

Голлі Беррі та її природна краса Фото: Instagram/Halle Berry

Шанувальники залишили багато коментарів, зазначивши, що їхній кумир прекрасна в будь-якому вигляді. Повертаючись до порівняння Беррі з Анджелою Девіс, додамо, що вона колись говорила, що хотіла б зіграти цю жінку.

Акторка вже понад три роки зустрічається з музикантом Ван Хантом. За словами друзів, якщо всі минулі стосунки Голлі були сповнені драми, то з Ваном усе — з точністю до навпаки.

"Між ними багато тепла, але немає токсичності. Вони споріднені душі", — зазначають інсайдери.

В інтерв'ю Беррі зізнавалася, як цей чоловік вплинув на неї:

"Коли тебе люблять і підтримують як жінку, все змінюється. День виглядає яскравішим, усе виглядає краще. Твої можливості здаються безмежними… Ось що сталося".

Голлі тричі була заміжня. Спочатку вона 1993 року вийшла заміж за професійного бейсболіста Девіда Джастіса, але розлучилася з ним через майже чотири роки. Другий шлюб, з Еріком Бенетом, теж протримався чотири роки — з 2001 по 2005.

З 2005 по 2010 рік знаменитість зустрічалася з Габріелем Обрі, а 2008 року в них народилася донька Нала.

У 2013-му вона вийшла заміж за Олів'є Мартінеса і того ж року народила сина Масео. Пара розлучилася 2016 року.

Раніше Фокус писав, що Беррі показала комплекс вправ, які допомагають їй тримати фігуру у формі.