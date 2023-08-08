Бредлі Купер зводив 6-річну доньку Лею в парк атракціонів (фото)

Знаменитий актор намагається більше проводити часу з дочкою на тлі нового роману Ірини Шейк з Томом Бреді.

48-річний американський актор і продюсер Бредлі Купер провів час у парку атракціонів із 6-річною донькою Леєю від союзу з російською моделлю Іриною Шейк. Про це пише PageSix.

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Дует батька і доньки вирушив на ярмарок Тюїльрі в Парижі в минулі вихідні.

На фотографіях, отриманих ексклюзивно таблоїдом, Бредлі та Лея посміхалися, насолоджуючись атракціонами, які охоплювали все: від літаючих гойдалок до катання на колодах.

Номінант на премію "Золотий глобус" для виходу в світ вибрав повсякденний одяг, одягнувши джинсову куртку поверх блакитної сорочки на ґудзиках, темні джинси і кросівки. Лея була у візерунчастому топі та яскраво-рожевій спідниці з білими босоніжками.

Зірка "Похмілля у Вегасі" став батьком у березні 2017 року, через два роки після початку стосунків моделі та актора. Чотири роки потому Купер і Шейк оголосили про розставання. Відтоді вони підтримують хороші дружні стосунки і спільно виховують Лею. Дует навіть возз'єднався в серпні 2022 року, щоб провести відпустку зі своєю дочкою, що викликало чутки про примирення.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що модель Ірина Шейк і зірка американського футболу Том Бреді провели разом ніч. Раніше вони запевняли журналістів, що між ними лише "платонічні" стосунки.

Раніше Фокус писав, що Бредлі Купер не в захваті від нових стосунків своєї колишньої коханої.