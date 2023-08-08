Дженніфер Лопес змінила сумку Birkin за $200 тисяч на сумку Jacquemus за $735 (фото)

Коли справа доходить до колекції сумок, у Джей Ло дуже великий асортимент.

54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес вийшла на вулиці Парижа в уже по-справжньому осінньому образі, змінивши рідкісну сумку Hermès Himalayan Birkin за 200 000 доларів, яку вона взяла із собою в спортзал минулого тижня, на порівняно недорогий аксесуар. Про це пише PageSix.

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Зірка фільму "Мати" одягла розкльошені джинси та кремовий блейзер, щоб вирушити на закупи антикваріату в Місті Світла. Свій образ знаменитість доповнила бежевим лляним шарфом Brunello Cucinelli (960 доларів), який обмотала навколо шиї.

Хоча Лопес відома своєю любов'ю до Birkin, для цього виходу вона взяла з собою кремову сумку Jacquemus Le Chiquito Moyen (735 доларів) зі знімним ремінцем.

Джей Ло зібрала волосся у хвіст, щоб показати свої великі золоті сережки-кільця, додавши кілька золотих браслетів на одне зап'ястя і тенісний браслет з діамантами, плетений браслет Dior (420 доларів за два) і годинник з рожевого золота на іншій руці. Вона носила дві срібні каблучки разом з нюдовим манікюром, завершивши образ чорними окулярами Isabel Marant (234 долари) і туфлями на платформі Gucci.

Нагадаємо, минулого тижня Джей Ло взяла в спортзал ультра-рідкісну сумку Hermès Himalayan Birkin. Виготовлені вручну зі шкіри нільського крокодила, Himalayan Birkin регулярно продаються на ринку перепродажу за 200 000 доларів і більше. Версію з діамантами навіть було продано на аукціоні за приголомшливі 380 000 доларів у 2017 році.

Лопес настільки фанатка омріяної сумочки французького модного дому, що носить її всюди — від спортзалу до гламурних вечорів — і у неї є аксесуари Birkin найрізноманітніших кольорів.

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