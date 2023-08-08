Рожеву сукню Одрі Хепберн із фільму "Сніданок у Тіффані" продадуть на аукціоні

Аукціон, на якому буде продано це культове вбрання, а також сукні принцеси Діани і речі Елізабет Тейлор, відбудеться у вересні.

Рожеву сукню Одрі Хепберн з фільму "Сніданок у Тіффані", блузку Елізабет Тейлор і вечірні сукні принцеси Діани буде продано на аукціоні Julien's Auctions і Turner Classic Movies у вересні 2023 року. Про це пише Prestige Online.

Загалом буде продано понад 1400 голлівудських пам'ятних речей.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

У триденному заході "Легенди: Голлівуд і королівська сім'я" також буде представлено реквізит із "Зоряних воєн", "Чужого", "Залізної людини" та інших фільмів.

Сукня Одрі Хепберн у "Сніданку у Тіффані" Фото: juliens_auctions/instagram Сукня Одрі Хепберн у "Сніданку у Тіффані" Фото: juliens_auctions/instagram

Але головною "зіркою" аукціону стане рожева сукня, яку носила Одрі Хепберн у культовому фільмі "Сніданок у Тіффані".

Костюм з шовкового атласу і органзи, розроблений Юбером де Живанши спеціально для його музи Одрі, прикрашений лелітками, намистинами і золотими аплікаціями з пензликами.

За нього, як очікується, виручать від 100 до 300 тисяч доларів. Однак зараз світ захопила мода на рожевий колір після прем'єри фільму "Барбі", тож не виключено, що воно коштуватиме більше.

Також виставлено на продаж бузкову коктейльну сукню в дрібну клітинку, яку Грейс Келлі носила в "Могамбо", а також весільну сукню з пишними рукавами, яку носила Джуді Гарланд у фільмі "Пірат".

Що стосується королівської сім'ї, то на аукціоні буде продано кілька вечірніх нарядів принцеси Діани.

Одна з суконь принцеси Діани, яку продадуть на аукціоні Фото: Getty Images

Особливий інтерес викликала червона сукня оригінального фасону, яку вона одягала на прем'єру фільму "Гарячі голови", чорно-зелене плаття, яке вона одягала на прийомі в готелі Royal York в Торонто, і ще одна сукня без бретелей від Кетрін Вокер.

На аукціоні також продадуть сукні принцеси Діани

Очікується, що вартість суконь принцеси становитиме від 100 000 до 400 000 доларів США.

Предмети аукціону будуть показані на виставці з 28 серпня 2023 року в Беверлі-Гіллз. Аукціон відбудеться з 6 по 8 вересня 2023 року.

Цікаво, але сукні принцеси Діани, які будуть виставлені на аукціон, ніхто не бачив понад 30 років. А остання з них: з чорного оксамиту і білого крепу, і зовсім не з'являлася на публіці.

Діана одягала його тільки раз, на приватний захід, і знімків її в цьому вбранні немає.