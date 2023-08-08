Мадонна вийшла на публіку в образі total black (фото)

Незважаючи на спеку в Нью-Йорку, зірка обрала багатошарове темне вбрання.

64-річна американська співачка Мадонна була помічена на публіці вперше, після заяви про те, що дата її світового турне переноситься у зв'язку з проблемами зі здоров'ям і тривалою реабілітацією. Про це пише Daily Mail.

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Королеву поп-музики сфотографували папараці в Нью-Йорку. Для виходу вона обрала чорні укорочені легінси, шорти "Madame X Spectral Shorts" вартістю 45 доларів, чорну кофту з довгим рукавом і білі кросівки з червоними вставками. Мадонна доповнила ансамбль банданою, яку пов'язала на шию, бейсболкою з написом "духовно голодна" і чорними сонцезахисними окулярами.

Її публічний вихід стався після того, як зірка повідомила шанувальникам, що вона перенесе дати свого світового турне "Celebration", що складається з 84 концертів.

Нагадаємо, люди з близького оточення Мадонни вважають, що вона "довела себе" до госпіталізації з подальшим лікуванням у відділенні інтенсивної терапії, намагаючись конкурувати з молодшими зірками сцени. За словами близького оточення, артистка за кілька днів до того, що сталося, відчувала слабкість і запаморочення, проте не припиняла багатогодинних тренувань, готуючись до своїх шоу.

Також Фокус писав, що Мадонна дуже пишається своїми дітьми, які були поруч із нею у важкий момент.