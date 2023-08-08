Зустрічався з іншою: стало відомо, чому розлучилися Наталі Портман і Бенжамен Мільп'є

Інсайдери повідомляють, що 46-річний Мільп'є нібито завів роман із 25-річною дівчиною.

Наталі Портман та її чоловік Бенжамен Мільп'є розлучаються після 11 років шлюбу. І причиною, як пишуть таблоїди, став довгий роман Бенжамена з дівчиною, яка годиться йому в дочки. Про це пише Us Weekly.

Пара розлучилася після того, як вони спробували відновити свої стосунки після заяв про невірність Мільп'є.

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Однак джерело, близьке до акторки, повідомляє, що повідомлення про розставання — всього лише "чутки" і "домисли", і твердого рішення ухвалено не було.

"Після того, як стало відомо про його роман, вони намагалися працювати над своїм шлюбом, але наразі перебувають у роздумах", — сказало джерело Us Weekly.

У 46-річного Мільп'є, який був одружений з 42-річною Портман протягом 11 років, був роман із 25-річною жінкою.

Наталі Портман та її чоловік Бенжамен Мільп'є Фото: Getty Images

Раніше про зради Мільп'є писало французьке видання Voici , в якому стверджувалося, що у французького танцюриста і хореографа був роман з молодою жінкою — еко-активісткою на ім'я Камілла Етьєн.

Але інсайдер стверджував, що роман був коротким і тепер все скінчено.

Наталі Портман ніяк не коментувала чуток, але зняла обручку.

Згідно з Page Six , Портман дізналася про зраду свого чоловіка на початку березня. Після цього вони робили все можливе, щоб врятувати шлюб.

"Він знає, що зробив величезну помилку, і робить усе можливе, щоб Наталі пробачила його і зберегла їхню сім'ю", — розповіло джерело, згадавши, що Наталі неймовірно потайлива і не збирається давати таблоїдам хоч якусь інформацію.

"Її найбільшим пріоритетом є захист своїх дітей та їхня конфіденційність", — заявив інсайдер.

Історія стосунків Наталі Портман і Бенжамена Мільп'є

Наталі Портман і Бенжамен Мільп'є познайомилися на зйомках фільму "Чорний лебідь" 2009 року. Мільп'є ставив хореографію для цієї картини і зіграв у ній невелику роль.

Наталі Портман у фільмі "Чорний лебідь" Фото: Скриншот

Також він займався хореографією для фільму "Голос люкс" 2018 року, в якому головну роль виконала його дружина.

Мільп'є — син відомої балерини Катрін Флорі. Дитинство провів у Сенегалі. Був солістом трупи "Нью-Йорк Сіті балле" в 1998-2011 роках, з жовтня 2014 року по 2016-й — керував балетною трупою Паризької опери. У 2011 році заснував танцювальну трупу L.A. Dance Project.

Наталі та Бенжамен заручилися 2010 року, а весілля зіграли два роки потому в Каліфорнії.

Вони виховують двох дітей, 12-річного сина Алефа і шестирічну доньку Амалію.

Нагадаємо, у червні Наталі та її чоловіка бачили на прогулянці, і зірка "Леона-кілера" виглядала дуже засмученою.