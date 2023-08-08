Зустрічався з іншою: стало відомо, чому розлучилися Наталі Портман і Бенжамен Мільп'є
Інсайдери повідомляють, що 46-річний Мільп'є нібито завів роман із 25-річною дівчиною.
Наталі Портман та її чоловік Бенжамен Мільп'є розлучаються після 11 років шлюбу. І причиною, як пишуть таблоїди, став довгий роман Бенжамена з дівчиною, яка годиться йому в дочки. Про це пише Us Weekly.
Пара розлучилася після того, як вони спробували відновити свої стосунки після заяв про невірність Мільп'є.
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Однак джерело, близьке до акторки, повідомляє, що повідомлення про розставання — всього лише "чутки" і "домисли", і твердого рішення ухвалено не було.
"Після того, як стало відомо про його роман, вони намагалися працювати над своїм шлюбом, але наразі перебувають у роздумах", — сказало джерело Us Weekly.
У 46-річного Мільп'є, який був одружений з 42-річною Портман протягом 11 років, був роман із 25-річною жінкою.
Раніше про зради Мільп'є писало французьке видання Voici , в якому стверджувалося, що у французького танцюриста і хореографа був роман з молодою жінкою — еко-активісткою на ім'я Камілла Етьєн.
Але інсайдер стверджував, що роман був коротким і тепер все скінчено.
Наталі Портман ніяк не коментувала чуток, але зняла обручку.
Згідно з Page Six , Портман дізналася про зраду свого чоловіка на початку березня. Після цього вони робили все можливе, щоб врятувати шлюб.
"Він знає, що зробив величезну помилку, і робить усе можливе, щоб Наталі пробачила його і зберегла їхню сім'ю", — розповіло джерело, згадавши, що Наталі неймовірно потайлива і не збирається давати таблоїдам хоч якусь інформацію.
"Її найбільшим пріоритетом є захист своїх дітей та їхня конфіденційність", — заявив інсайдер.
Історія стосунків Наталі Портман і Бенжамена Мільп'є
Наталі Портман і Бенжамен Мільп'є познайомилися на зйомках фільму "Чорний лебідь" 2009 року. Мільп'є ставив хореографію для цієї картини і зіграв у ній невелику роль.
Також він займався хореографією для фільму "Голос люкс" 2018 року, в якому головну роль виконала його дружина.
Мільп'є — син відомої балерини Катрін Флорі. Дитинство провів у Сенегалі. Був солістом трупи "Нью-Йорк Сіті балле" в 1998-2011 роках, з жовтня 2014 року по 2016-й — керував балетною трупою Паризької опери. У 2011 році заснував танцювальну трупу L.A. Dance Project.
Наталі та Бенжамен заручилися 2010 року, а весілля зіграли два роки потому в Каліфорнії.
Вони виховують двох дітей, 12-річного сина Алефа і шестирічну доньку Амалію.
Нагадаємо, у червні Наталі та її чоловіка бачили на прогулянці, і зірка "Леона-кілера" виглядала дуже засмученою.