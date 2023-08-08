"Вона ненавидить": близькі Наталі Портман прокоментували чутки про її розлучення

Зірка екрану та танцюрист Бенджамін Мільпʼє одружені з 2012 року.

Близькі 42-річної американської акторки Наталі Портман прокоментували чутки про розлучення зірки. Про це пише Daily Mail.

Попри те, що в мережі активно поширюється інформація про розрив зірки "Чорного лебедя" та танцюриста Бенджаміна Мільпʼє, інсайдери стверджують, що акторка ще не вирішила остаточно долю їхнього союзу.

"Вона ненавидить, що через невірність Бенджаміна почувається безсилою", — розповідає джерело. "Вона не знає, чи зможе вона відновитися, залишаючись із ним чи залишивши його. Це справді боротьба", — додало джерело.

"У глибині душі вони справді закохані та намагаються дізнатися, що спровокувало відстань між ними. Вона хоче залишитися з ним, і він справді хоче бути з нею. Тільки час покаже, який напрямок вони оберуть", — зізнається джерело, близьке до зіркової пари.

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Наталі Портман та Бенджамін Мільпʼє Фото: Getty Images

Знаменитості одружилися у 2012 році та виховували двох спільних дітей.

Нагадаємо, Наталі Портман помітили без обручки за кілька днів до новин про розлучення.

Також Фокус писав про причину розриву Наталі Портман та її чоловіка.