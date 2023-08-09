Белла Торн у яскраво-рожевій сукні запитала чоловіків, чому їм не подобається фільм "Барбі"

Знаменитість поділилася серією приголомшливих знімків у своїх соцмережах.

25-річна американська акторка і модель Белла Торн опублікувала у своєму Instagram-акаунті серію фотографій у стильній яскраво-рожевій сукні, щоб запитати чоловічу половину підписників про те, чому їм не подобається новий фільм про Барбі.

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"Добре, ми можемо поговорити про те, чому чоловікам не подобається фільм про БАРБІ!!!?! Думки? Думки? Мені потрібна інформація!!! — написала Торн у підписі до свого посту.

Яскраво-рожева сукня з вирізом, яку носила зірка, мала виріз у формі серця в області грудей. Сукня також дозволила моделі "OnlyFans" продемонструвати свою струнку фігуру. Вона доповнила образ парою чорних туфель на високих підборах з відкритим носком.

Белла Торн Фото: Instagram @bellathorne

Сережки з підвісками білого і срібного кольорів, обручка і браслет на одному з зап'ясть завершили образ дівчини. Акторка залишила волосся розпущеним і віддала перевагу мінімальному макіяжу.

У своїх історіях в Instagram знаменитість також закликала своїх 25,2 мільйона підписників в Instagram висловити свою думку щодо того, чому, на їхню думку, чоловікам не сподобався фільм "Барбі", прем'єра якого відбулася вийшов 21 липня.

Белла Торн Фото: Instagram @bellathorne

Один користувач відверто написав у розділі коментарів до публікації в соцмережі: "[Чоловікам] не подобається фільм, тому що це сатиричний критик системи, яка приносить їм користь". Інший написав: "[Чоловіки], ймовірно, розглядають [фільм про Барбі] як кумедний дівчачий фільм, але є більш глибокі речі, які там є".

Тоді як дехто виклав свою думку, чому чоловікам не сподобався американський фентезійний комедійний фільм, заснований на однойменній іграшці від Mattel, інші вирішили написати компліменти акторці про те, який гарний вигляд вона має в цьому вбранні.

Раніше Фокус писав, що Белла Торн була помічена з нареченим на побаченні в Італії.