Невідомий зірвав джекпот у лотереї в розмірі $1,58 млрд

Переможець може забрати гроші двома способами: відразу $757,2 млн у вигляді одноразової виплати або у вигляді 29 щорічних платежів.

Найбільший в історії лотереї Mega Millions і третій в історії лотерей США джекпот у розмірі $158,8 млрд зірвав щасливчик, ім'я якого не називається. Відомо тільки, що живе він у Флориді, пише Daily Mail.

Тепер у переможця буде можливість претендувати на одноразову виплату в розмірі близько $757,2 млн або отримати весь приз у вигляді 29 щорічних платежів.

Згідно з веб-сайтом лотереї, виграшними номерами були 13, 19, 20, 32, 33 із золотою Мегакулькою №14.

Попередній рекорд встановив житель Південної Кароліни, який виграв у Mega Millions $1,537 млрд у жовтні 2018 року.

Квитки Mega Millions продаються по $2 у всіх штатах, крім Алабами, Юти, Аляски, Гаваїв і Невади. Шанси на виграш джекпоту Mega Millions становили приблизно 1 до 302,6 мільйона.

За словами представників лотереї, 2023 рік загалом багатий на виграші:

"Цей рік розпочався з шести переможців джекпоту менш ніж за чотири місяці — число, набагато типовіше для всього року, яке свідчить про дійсно випадкову природу лотерейних розіграшів".

Раніше Фокус писав про те, що Тамара Лафінгхаус з Мурсвілла, штат Північна Кароліна (США), понад 20 років грала в лотерею, використовуючи одну й ту саму комбінацію чисел. Нещодавно вона принесла їй велику суму.