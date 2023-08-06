Зіграли через 20 років: жінка виграла в лотерею, використовуючи одні й ті самі номери (відео)

Тамара Лафінгхаус понад 20 років грала в лотерею, використовуючи одну й ту саму комбінацію чисел. Нещодавно вона принесла їй велику суму. Тепер жінка планує поїхати до Італії — на батьківщину свого прапрадіда.

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Тамара Лафінгхаус із Мурсвілла, штат Північна Кароліна (США), яка вже понад 20 років грає в лотерею з одним і тим самим набором номерів, нарешті стала володаркою великого призу. Жінка виграла 200 000 доларів у лотереї Powerball. Про це пише UPI.

Переможниця розповіла представникам освітньої лотереї Північної Кароліни, що у білеті, який вона купила в магазині Food Lion у Мурсвіллі для розіграшу 17 липня, були ті самі номери, які вона завжди вибирала.

"Я граю на цих же номерах уже понад 20 років. Це різні дні народження в моїй родині", — сказала американка.

Жінка сподівається використати частину свого виграшу для поїздки в Італію Фото: UPI

За словами Лафінгхаус, вона була в сімейній поїздці до Вайомінга, коли дізналася, що їй випали чотири білі кулі в лотереї Powerball.

"Я сиділа в батьківському домі й пила каву з батьком, коли він почав читати виграшні номери. Я попросила його, будь ласка, перечитати цифри", — згадує Тамара.

Під час розіграшу було обрано множник 4X, що принесло жінці приз у розмірі 200 000 доларів.

"Я не знала, скільки я виграла, тому мій чоловік зайшов в інтернет і сказав: "Я думаю, що ти виграла 200 000 доларів". Ми всі зраділи й обійняли одне одного", — сказала вона.

За словами Лаутінгхаус, вона сподівається використати частину свого виграшу для поїздки в Італію, де народився її прапрадід.

"Я завжди хотіла побачити місцевість, звідки він був родом. Тепер ми з чоловіком, можливо, поїдемо туди", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.

Також стало відомо, що переможниця лотереї виявилася "заручницею" свого призу через маловідомий закон. Гільда Макміллен не може забрати виграні нею гроші через порушення правил безробіття. Крім жінки свій приз не змогли отримати ще близько 70 осіб.