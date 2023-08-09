Стало відомо, чому Сандра Буллок зникла після виходу фільму "Загублене місто"

Про діагноз Рендалла знали дуже мало людей з оточення акторки, тому в багатьох прихильників її "академвідпустка" викликала чимало запитань.

Американська актриса Сандра Баллок поставила свою кар'єру на паузу після виходу 2022 року фільму "Загублене місто". Перерва у зйомках була зумовлена тим, що зірка присвятила себе догляду за бойфрендом Браяном Рендаллом, який страждав на бічний аміотрофічний склероз (БАС). Про це вона ще рік тому розповіла в інтерв'ю CBS Sunday Morning, проте тільки зараз ЗМІ відкрито почали говорити про її жертовність, зрозумівши, що тоді мала на увазі Сандра.

"Я хочу бути вдома. Я нікому не роблю послуг, хто інвестує в проєкт, якщо я кажу: "Я просто хочу бути вдома". Тому що я завжди бігла, я завжди бігла до наступного. Я просто хочу бути присутньою і відповідати за одну річ", — зазначила вона.

У бесіді з ведучою Трейсі Сміт Буллок додала, що пригодницький бойовик буде її останнім фільмом на якийсь час:

"І я не знаю, що таке "якийсь час". Я не знаю, що це таке".

Тепер джерело з оточення кінодіви підтвердило Page Six, що причина перерви — хвороба Рендалла.

"Я не думаю, що люди знали, що Сандра насправді поїхала, щоб піклуватися про Браяна", — сказав інсайдер.

Ще на прем'єрі "Загубленого міста" Буллок викликала домисли, чи все у неї добре в особистому житті, коли прийшла без коханого. Її партнер по фільму Ченнінг Татум міг бути одним із небагатьох, хто знав причину.

Фотограф Браян Рендалл три роки боровся з БАС, але в підсумку хвороба перемогла. Він помер 5 серпня у віці 57 років.

У своїх інтерв'ю Буллок часто називала його прикладом, кращого за який немає для її дітей. Актриса додавала, що не відчуває необхідності обмінюватися клятвами з Рендаллом на тлі їхніх відданих стосунків:

"Я та, яка пройшла через шлюборозлучний процес. Я знайшла кохання всього свого життя. У нас двоє прекрасних дітей — троє дітей, його старша дочка. Це найкраще, що коли-небудь було. Отже, я не хочу говорити, роби це, як я, але мені не потрібен папір, щоб бути відданою партнеркою або відданою матір'ю".

Сандра і Браян уперше перетнулися 2015 року, коли він фотографував на святкуванні дня народження її сина. Востаннє їх бачили публічно в липні 2020 року в Студіо-Сіті, штат Каліфорнія, коли вони гуляли з двома дітьми.

Раніше Фокус писав, що сестра Сандри Буллок зворушливо вшанувала пам'ять Рендалла.