Сестра Сандри Буллок відреагувала на смерть її бойфренда

Гесін Буллок-Прадо закликала фоловерів пожертвувати гроші для Асоціації БАС і Массачусетської лікарні загального профілю, які займаються вивченням цієї страшної хвороби.

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Поки американська акторка Сандра Буллок переживає смерть свого бойфренда, фотографа Браяна Рендалла, який помер у 57 років після боротьби з бічним аміотрофічним склерозом, її підтримують друзі та рідні. Зокрема, сестра зірки, Гесін Буллок-Прадо, вшанувала пам'ять покійного зворушливим постом на своїй сторінці в Instagram.

"Я переконана, що Брай знайшов найкраще місце для риболовлі на небесах і вже закидає свою приманку в бурхливі річки, де водиться лосось. БАС — жорстока хвороба, але є деяка розрада в тому, що в нього були найкращі опікуни в особі моєї дивовижної сестри і групи медсестер, яких вона зібрала, і які допомагали їй доглядати за ним у їхньому будинку. Спочивай з миром, Брайане", — написала жінка і закликала фоловерів замість квітів пожертвувати гроші для Асоціації БАС і Массачусетської лікарні загального профілю.

Гесін опублікувала фото Брайана, де він сміється.

Новина про смерть Рендалла для багатьох стала громом серед ясного неба, хоча близькі знали, що він три роки боровся з БАС, дегенеративним захворюванням центральної нервової системи, перш ніж померти 5 серпня.

Сандра і Браян були разом вісім років

За даними Асоціації БАС, БАС, також відомий як хвороба Лу Геріга, – це прогресуюче нейродегенеративне захворювання, що характеризується безжальним нападом на нервові клітини як головного, так і спинного мозку. Воно призводить до руйнівної втрати м'язового контролю, яка з часом посилюється. БАС характеризується прогресуючим ураженням рухових нейронів, що супроводжується паралічем (парезом) кінцівок і атрофією м'язів. Смерть настає від інфекцій дихальних шляхів або відмови дихальної мускулатури.

На даний момент лікування від цього захворювання немає.

Раніше Фокус писав, що Сандра Буллок нещодавно ледь не розлучилася з Рендаллом.