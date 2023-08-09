"Без депіляції не може бути 10 з 10": Остапчук потрапив у сексистський скандал (фото, відео)

Скандал розгорівся після випуску шоу Остапчука "Мекнув — питайте", на якому він зі співаком Позитивом і блогером Богданом Буше обговорював жінок.

У мережі розгорівся скандал навколо шоумена Володимира Остапчука, співака Позитива і блогера Богдана Буше. У нещодавньому випуску YouTube-шоу Остапчука "Мекнув — питайте" вони обговорювали стосунки між жінками і чоловіками. І одне з питань стосувалося рослинності на жіночому тілі. Саме цей епізод став вірусним і його почали обговорювати глядачі шоу Остапчука та українські знаменитості. На висловлювання Остапчука відреагували alyona alyona, Маша Єфросиніна, Ольга Полякова та інші знаменитості.

Фокус з'ясував, як розвивалися події, і чи перепросив Остапчук за свої висловлювання, які багато хто визнав образливими.

З чого почався скандал

Скандальний випуск шоу "Мекнув — питайте" вийшов шість днів тому. І зараз у нього 11 тисяч дизлайків і лише 3,5 тисячі лайків. У шоу взяли участь співак Позитив і блогер Богдан Буше. Вони обговорювали стосунки між жінками та чоловіками, зокрема, що їх найбільше приваблює в жінках; чи повинна жінка заробляти більше за чоловіка; як почати розмову про мінет та як заговорити про секс, також детально з'ясовували, що таке целюліт та чи могли б вони зустрічатися з дівчиною, яка "важча за них".

Шоу Володимира Остапчука "Мекнув — питайте"

Однією з обговорюваних тем стала депіляція. Цей фрагмент і став вірусним.

На запитання, чи нормально те, що у дівчини може бути волосся на тілі, Позитив, Остапчук і Буше відповіли негативно.

"Мені взагалі не ОК. Я вважаю, що дівчина має бути поголеною всюди. Естетично мене це коробить. Це ваше життя, але я дивлюся на це і думаю: "Ну окей, тоді Карпати в безпеці". Робіть депіляцію, щоб усе було добре і красиво, тому, що ми теж намагаємося бути красивими", — сказав Остапчук.

Богдан Буше додав, що "дівчина без депіляції не може бути 10 з 10", а Позитив резюмував, що в такому разі "всім буде тепло".

Пізніше цей епізод Остапчук опублікував у своєму TikTok.

Після ефіру в TikTok та інших соцмережах Остапчука і його гостей засудили за подібні висловлювання. І зазначили, що це сексизм, обговорювати зовнішність жінок у такий спосіб.

Реакція на критику українських зірок

На шоу Остапчука відреагували не тільки його глядачі, а і його колеги з шоубізу. Так, телеведуча Маша Єфросиніна заявила, що робить із собою тільки те, що хочеться саме їй самій.

Пост Маші Єфросиніної Фото: Скриншот

"Для себе, дівчата, кожна з нас і є 10 з 10. І була б завжди, якби не вилупки, які все наше життя вважають за потрібне вказувати на те, що щось у нас не так", — підписала вона своє селфі.

Також висловилася співачка alyona alyona, опублікувавши своє фото в купальнику.

Пост alyona alyona Фото: Скриншот

"Обмежені люди завжди намагаються обмежити інших, але є люди без кордонів. Вони не оцінюють інших людей, живуть у мирі та гармонії із собою та іншими", — підписала знімки співачка і однією з перших, хто її підтримав, стала співачка Ольга Полякова, яка написала в коментарях: "Це круто!".

Полякова опублікувала у своєму Instagram-stories відео, на якому показала свою молодшу доньку Алісу з волоссям на ногах і зазначила, що її "чудова волохата дитина" сама вирішуватиме, що робити зі своїм тілом. Аліса підтримала матір, заявивши: "Хочу бути волохата і буду. І мені наплювати на вас".

Також флешмоб підтримала переможниця 12 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька.

Пост Катерини Лозовицької Фото: Скриншот

Дівчина опублікувала своє фото в купальнику і зазначила, що вона, за мірками Остапчука, не 10 з 10.

"У мене є розтяжки. У мене є целюліт. У мене є зморшки. У мене бувають синці під очима. Моє тіло зранку може набрякнути. У мене росте волосся не тільки на голові. І цей список цілком нормальних речей можна продовжувати ще дуже довго", — написала вона під фото, зазначивши, що "інстаграмна краса є тільки в інстаграмі".

"А ви, дівчата, прекрасні з усіма своїми плюсами та мінусами. Пам'ятайте про це. У мене все", — резюмувала Лозовицька.

І підтримав флешмоб Володимир Дантес, запостивши жартівливу пісеньку про те, що не варто голити ноги.

Реакція Володимира Дантеса

Реакція учасників шоу "Мекнув — живіть"

Співак Позитив опублікував відео, в якому пояснив, що його слова про депіляцію були вираженням його особистої думки, а не спробою нав'язати її іншим або дискримінацією.

Реакція співака Позитив

"Мене запитали — я відповів як чоловік, якого не приваблює волосся на тілі жінки. У кожного є свої особисті вподобання, підкреслюю особисті. Кожна людина має право на самовираження, як вона або він себе більш комфортно почуває, в душі і зовні. І вважаю, що кенселити людину за особисту думку чи смак неправильно, бо тоді незрозуміло, за яку свободу самовираження ми боремося", — заявив співак, додавши, що "якщо курси депіляції стали настільки популярними саме через думки чоловіків, мені шкода, і перепрошую за це в дівчат".

Блогер Богдан Буше нічого не написав із цього приводу.

А Володимир Остапчук відреагував. Спочатку він опублікував в Instagram відео з поясненнями, але потім видалив його, а доступ до сторінки обмежив. Скриншоти своєї заяви він розмістив у Facebook.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

"Чоловік має право говорити, що йому подобаються голені дівчата. Це особиста пристрасть, а не сексизм доти, доки чоловік не каже, що жінка — це не жінка, якщо вона не поголена", — написав він, додавши, що волосся на тілі жінки — це нормально, а на тілі саме його жінки — ні.

Опісля він відреагував і на критику від колег з шоу-бізнесу. Він опублікував своє селфі в ліжку і написав, що обожнює обговорювати з "шановними "колегами" серйозні проблеми, запропонувавши пообговорювати їх самих.

Пост Володимира Остапчука Фото: Скриншот

"Тому що зловтішатися і на цьому підвищувати свій рейтинг коштом мене ви вмієте, але про себе так часто забуваєте, на жаль. Та не можна, ви у себе одні, тому говоріть більше про себе, а не інших", — написав Остапчук.

Він звернувся до колег, не називаючи їх повними іменами. Але журналісти припустили, що спочатку ведучий звернувся до Володимира Дантеса, який нібито раніше сам обговорював депіляцію у дівчат.

Після — до Маші Єфросиніної, згадавши, як вона говорила, що чоловік обов'язково має більше заробляти.

А наостанок — до Олексія Дурнєва, який прокоментував кілька публікацій.

Один із коментарів Олексія Дурнєва Фото: Скриншот

Олексій Остапчук написав, що до війни він сам неприємно називав дівчат, а зараз його "тягне в інфопростір росіян".

"Ви всі 10 з 10 у своєму вмінні засирати інших і не звертати увагу на себе. Такі всі святі — аж страшно… Шакалячий експрес відправляється зі станції "Небесна канцелярія" — усім приготуватися", — резюмував шоумен.

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук опинився в центрі скандалу, коли виїхав з України, щоб провести як ведучий день народження дружини російського олігарха Леоніда Арапова Юлії Буряк. Володимир після підтвердив, що він дійсно був ведучим на вечірці, але не знав, що на заході будуть громадяни РФ.