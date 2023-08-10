10 серпня 2023 року: апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна святкувати весілля і ходити в ліс по гриби та ягоди.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. Вони були апостолами від 70-ти і всі постраждали за свою віру в Христа. Апостол Прохор довгий час був супутником апостола Павла, який зробив його єпископом Нікомідії. Мученицьку смерть він зустрів в Антіохії. Апостол Никанор був підданий тортурам і загинув під час перших гонінь християн. Апостол Тимон також був убитий язичниками за те, що він проповідував християнство — його розіп'яли головою вниз. Апостол Пармен жив у Македонії. Його вбили під час гонінь на християн.
Що не можна робити 10 серпня:
- здійснювати великі покупки;
- святкувати весілля;
- ходити в ліс по гриби та ягоди.
Народні прикмети та повір'я:
- вранці багато роси — буде сонячний день;
- дощитиме, але безвітряно — погана прикмета;
- по воді вранці стелиться туман — буде тепло і ясно;
- високо пливуть хмари — до сухої погоди.
День ангела святкують:
Остап, Никанор, Прохор, Серафим, Анастасія, Ірина.
Народилися в цей день:
1960 рік — Антоніо Бандерас, іспанський і американський актор, кінорежисер, продюсер і співак;
1997 рік — Кайлі Дженнер, американська модель, бізнесвумен, учасниця телешоу "Сімейство Кардаш'ян".
Також цього дня:
1519 рік — Фернан Магеллан розпочав своє перше навколосвітнє плавання;
1664 рік — Османська імперія і Священна Римська імперія уклали Вашварський мир;
1793 рік — Лувр відкрили для публіки;
1876 рік — в Онтаріо (Канада) здійснили перший у світі міжміський телефонний дзвінок;
1995 рік — українка Інеса Кравець встановила світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см;
2012 рік — набув чинності антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова.