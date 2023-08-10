Шон Пенн і Ольга Коротяєва тримаються за руки на нових кадрах папараці (фото)

Уперше пару помітили разом у травні цього року, хоча невідомо, коли почався їхній роман.

62-річний американський актор і режисер Шон Пенн і його кохана, 43-річна українська акторка Ольга Коротяєва проводять час разом. Пару помітили по дорозі на романтичну вечерю до ресторану Giorgio Baldi в Санта-Моніці. Про це пише Daily Mail.

Для виходу в популярне серед знаменитостей місце зірка фільму "Гра" обрав просту чорну футболку та класичні джинси. Пенн доповнив аутфіт синьою курткою для прохолодніших нічних температур і одягнув пару білих кросівок.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Ольга була в елегантній темно-синій сукні без рукавів із баскою. Акторка "Вибуху" доповнила ансамбль парою чорних туфель на підборах із відкритим носком і чорною сумочкою. Її довгі темні локони були розпущені. Як аксесуари вона одягла срібні сережки, відповідне кольє та наручний годинник із чорним шкіряним ремінцем.

Насолодившись вечерею, Шон і Ольга вийшли на тротуар, ніжно тримаючись за руки та прямуючи до наступного пункту призначення.

Пару вперше помітили разом, коли вони вирушили на вечерю в Малібу у вихідні дні, присвячені Дню пам'яті. Потім через тиждень вони разом були помічені в Римі. Невідомо, коли почався їхній роман, проте публічно вони стали з'являтися разом майже через два роки після розлучення Пенна з колишньою дружиною Лейлою Джордж.