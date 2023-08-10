Сідні Свіні знялася для обкладинки глянцю в стилі 1990-х і дала відверте інтерв'ю

25-річна Сідні стала справжньою зіркою після гучного серіалу "Ейфорія".

Сідні Свіні, яка виконала в "Ейфорії" роль старшокласниці Кессі Говард, зараз називають однією з найбільш багатонадійних актрис свого покоління. 25-річна Сідні дебютувала 2008 року в зомбі-хоррорі, а тепер готується до зйомок у супергеройському блокбастері "Мадам Павутина". І в перервах між зйомками Сідні знялася у фотосесії в стилі 1990-х для Variety і розповіла про себе.

За останні кілька років було багато обох сторін Свіні — актора і жінки. Останнім часом у Свіні стало дуже багато пропозицій: фільм Marvel "Мадам Павутина" перебуває в розробці, як і перезавантаження культової "Барбарелли".

І вона стала об'єктом нескінченних спекуляцій, таблоїди обговорюють її особисте життя та її сім'ю.

"Іноді я почуваюся пригніченою. Важко сидіти склавши руки і просто дивитися, і не маючи можливості постояти за себе", — зізнається актриса.

Дитинство Сідні провела в маленькому містечку Спокан на кордоні штатів Вашингтон та Айдахо. Важко в це повірити, але вона рідко дивилася телевізор. Натомість вона зосередилася на читанні таких книжок, як серіал про Ненсі Дрю і "Місто Ембер", і грала на вулиці зі своїм братом. Вона досі бере з собою книжки на зйомки, щоб прочитати кілька розділів у перерві.

Відтоді як вона почала ходити на прослуховування в 12 років, Свіні докладно описувала життя кожного зі своїх персонажів у тому, що вона називає "книгами персонажів". Це допомагало підготуватися до зйомок.

"Я хотіла переконатися, що в персонажі немає ні моїх власних спогадів, ні мого особистого життя", — каже акторка, зазначаючи, що створення нового образу для кожного прослуховування давало змогу якійсь недоторканній частині себе залишатися її власною.

Сідні Свіні для Variety

Вона навіть намагалася правити статтю у Вікіпедії про себе, де стверджується, що її батько — лікар. "От би він був лікарем — життя було б трохи іншим! Я пробувала писати електронною поштою, але вони нічого не змінили", — жартує акторка.

Навіть попри напружений графік Сідні Свіні, її сім'я завжди на першому місці — її батько прилетів на фотосесію в Variety, щоб побачити її, хоча, за її словами, вони не обговорюють її роботу в деталях.

"Він живе на ранчо в Мексиці, у нього немає ні інтернету, ні стільникового зв'язку. Я просто знаю, що він пишається мною", — каже актриса. А її мати була адвокатом у кримінальних справах і відійшла від справ, коли народила дітей, бо не могла поєднувати похмурий бік своєї роботи і материнство.

"Моя мама росла практично без усього. Вона отримала GED, коли їй було 16 років; вона працювала на п'яти роботах, щоб закінчити школу; вона дбала про своїх братів; вона дбає про всіх. Неймовірно бачити, звідки вона прийшла, і мати можливість показати їй цей світ зараз", — каже Сідні, зазначаючи, що її батьки підтримали її, коли вона знайшла своє місце в Голлівуді. І вона завжди знала, що вони приймуть її, якщо нічого не вийде.

Нарешті, вона отримала головну роль у підлітковому серіалі Netflix 2018 року "Суцільний відстій!", а потім — ролі, що привертають увагу, в "Розповіді служниці" і "Гострих предметах".

Але оскільки Свіні слідувала своїм амбіціям, її батьки розлучилися і оголосили про банкрутство. "Мої батьки багато чим пожертвували, щоб підтримати мою мрію, і так багато втратили при цьому. Я просто відчувала відповідальність показати їм, що це того варте", — каже вона.

Говорячи про "Ейфорію", яку критикували за зайву відвертість, Сідні каже, що серіал допоміг їй знайти свою силу. Вони дуже подружилися з іншими акторами. Тож вона важко переживала смерть колеги Ангуса Клауда.

Актор помер у віці 25 років. І його друзі опублікували пости в соцмережах, щоб вшанувати його пам'ять.

"Це найскладніша річ, яку мені коли-небудь доводилося публікувати, і я щосили намагаюся знайти правильні слова", — написала Свіні у своєму Instagram. "За тобою сумуватимуть більше, ніж ти думаєш, але я такий щасливий, що знав тебе в цьому житті".