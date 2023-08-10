Чому я поправляюсь: 6 найпоширеніших причин збільшення ваги у жінок

Збільшення ваги — тема, яка зачіпає людей усіх статей, але чинники, що сприяють цьому, можуть відрізнятися. У жінок існують певні тригери та обставини, що посилюють проблему.

Від гормональних змін і генетичної схильності до вибору способу життя й поведінки — причини збільшення ваги у жінок можуть бути різними, але розуміння цих причин має вирішальне значення для розробки ефективних стратегій з підтримки здорової ваги. Про це пише Healthier Steps.

Гормони відіграють життєво важливу роль у регулюванні різних функцій організму, включно з обміном речовин, апетитом та управлінням вагою. У жінок гормональні зміни і коливання на різних етапах життя можуть істотно впливати на склад тіла й призводити до збільшення ваги. Ось 6 чинників, які можуть спричиняти гормональний дисбаланс у жіночому організмі, що призводить до збільшення ваги.

Статеве дозрівання

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У період статевого дозрівання у дівчаток різко підвищується рівень естрогену. Естроген — це гормон, що відповідає за жіночний зовнішній вигляд, але він також може впливати на характер розподілу жиру.

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Жінки, як правило, накопичують більше жиру навколо талії, стегон і грудей на цьому етапі через гормональні зміни.

Менструальний цикл

Менструальний цикл включає складні гормональні взаємодії, що впливають на обмін речовин і регуляцію апетиту.

Прогестерон — це гормон, що виробляється переважно яєчниками в другій половині менструального циклу, відомій як лютеїнова фаза. Його основна функція полягає в підготовці та підтримці матки до можливої вагітності за рахунок потовщення її слизової оболонки.

Під час овуляції яйцеклітина виходить з одного з яєчників у фаллопієві труби. Після цього рівень прогестерону починає неухильно підвищуватися під впливом іншого гормону, званого лютеїнізуючим гормоном (ЛГ). Це готує тіло до потенційного зачаття та імплантації, однак, якщо зачаття не відбудеться, ці рівні почнуть падати.

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Доведено, що високий рівень прогестерону сприяє збільшенню ваги в різних аспектах, зокрема:

Затримка рідини: підвищення рівня прогестерону перед менструацією спричиняє затримку води, що призводить до тимчасового здуття живота та коливань ваги.

Підвищений апетит: прогестерон стимулює апетит, впливаючи на рецептори мозку, що відповідають за сигнали голоду. Отже, деякі жінки можуть відчувати потяг до деяких продуктів або переїдання під час певних фаз менструального циклу.

Вагітність

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Вагітність пов'язана з різкими гормональними змінами, необхідними для розвитку плода. У той час як прогестерон різко зростає під час вагітності, спричиняючи затримку води і здуття живота, також підвищується рівень іншого гормону, званого лептином, який регулює енергетичний баланс, контролюючи сигнали голоду.

Під час вагітності нерідко виникає резистентність до інсуліну, що може призвести до збільшення накопичення жиру.

Менопауза

Менопауза означає завершення репродуктивного періоду жінки, коли виробництво естрогену значно знижується разом з іншими гормонами, такими як прогестерон.

Зниження рівня естрогену впливає на метаболізм, що призводить до зменшення м'язової маси та уповільнення швидкості метаболізму. Це сприяє збільшенню ваги, що зазвичай спостерігається під час менопаузального переходу.

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ)

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СПКЯ є поширеним ендокринним захворюванням, що характеризується дисбалансом статевих гормонів, таким як надлишок тестостерону в поєднанні з резистентністю до інсуліну, що призводить до нерегулярних менструальних циклів й труднощів у зниженні ваги.

Захворювання щитовидної залози

Гормони щитоподібної залози, насамперед тироксин (Т4) і трийодтиронін (Т3), відіграють вирішальну роль у регуляції обміну речовин. Недостатня активність щитоподібної залози (гіпотиреоз) може призвести до збільшення ваги через зниження швидкості метаболізму, в той час як гіперактивність щитоподібної залози (гіпертиреоз) може призвести до втрати ваги або утруднення набору ваги.

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