64-річна Мадонна приміряла кілька ефектних корсетів (фото)

Королева поп-музики явно почувається краще і повернулася до епатажних образів.

64-річна американська співачка Мадонна поділилася серією нових фотографій у своєму Instagram-акаунті, на яких продемонструвала кілька пікантних образів.

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Знаменитість, яка зараз займається відновленням здоров'я після госпіталізації до відділення інтенсивної терапії, у підписі до публікації поміркувала про своє відкладене світове турне "Celebration".

"Вся ошатна і нікуди йти. Але скоро, дуже скоро, я поїду до тебе. #celebrationtour".

На знімках королева поп-музики в пишному чорному корсеті з масивним діамантовим ланцюжком повернула плечі до камери і продемонструвала яскравий макіяж. На іншому фото Мадонна перебуває у ванній кімнаті, сидячи на унітазі поруч із біде, на ній великий чорний хрест і вона дивиться в стелю в іншому корсетному боді.

Мадонна Фото: Instagram @madonna

На третьому знімку вона закриває обличчя чорною мереживною вуаллю, стискаючи ручку чорної сумки і поєднуючи ще один корсет з парою чорних атласних боксерів Balenciaga (775 доларів).

Мадонна Фото: Instagram @madonna

На ще одному кадрі співачка показує шанувальникам крупним планом свої прикраси, зокрема величезні діамантові каблучки. Вона поєднувала свої коштовності з парою чорних шкіряних рукавичок без пальців, спідницею в сіточку і корсетом.

Нагадаємо, напередодні Мадонна вийшла на публіку в образі total black.

Її вихід стався після того, як зірка повідомила шанувальникам, що вона перенесе дати свого світового турне "Celebration", що складається з 84 концертів.

Також Фокус писав, що Мадонна дуже пишається своїми дітьми, які були поруч із нею у важкий момент.