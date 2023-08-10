Вікторія і Девід Бекхем з дітьми відпочивають на яхті в Маямі (фото)

Зіркова пара проводить літо у Флориді і їх часто можна помітити на розкішній яхті.

49-річна британська співачка і дизайнерка Вікторія Бекхем разом із чоловіком, 48-річним футболістом Девідом Бекхемом були помічені на яхті в Маямі. До них на 93,5-футовому судні під назвою Seven приєдналися 12-річна Гарпер і 18-річний Круз. Про це пише Daily Mail.

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Засмагла бізнесвумен мала стильний вигляд у тенісній сукні від колаборації свого бренду з Reebok (6000 гривень). Популярність тенісної естетики різко зросла за останні місяці і Вікторія, яка завжди приковує до себе погляди бездоганними образами, не відстає від тенденцій. Вона доповнила ансамбль повсякденними шльопанцями і кремовою сумочкою Chanel. Бекхем зібрала своє темне волосся в гладкий хвіст і прикрила очі парою великих квадратних сонцезахисних окулярів.

Тим часом Девід обрав темно-синю бейсболку, коричневу футболку та плавальні шорти. До зіркового подружжя, яке проводить літо у Флориді, долучилося їхнє молодше подружжя — Гарпер і Круз.

У 2021 році повідомлялося, що Девід "побалував себе" розкішним судном, яке він допоміг спроєктувати, натхненний своїми морськими прогулянками з Елтоном Джоном і Девідом Фернішем, які часто відпочивають у морі. Влітку Девіда помітили в штаб-квартирі італійської верфі Ferretti у Форлі, де він оглянув яхти, і тепер колишній футболіст насолоджується своєю новою покупкою зі своїми близькими.

Девід з гордістю назвав своє судно вартістю 6,3 мільйона доларів на честь свого культового номера на футболці, який він носив протягом шести років, граючи за "Манчестер Юнайтед". Він також носив номер сім на міжнародних іграх за Англію. "Seven" також має особливе значення для Девіда і Вікторії, оскільки це друге ім'я їхньої дочки Гарпер.

Раніше Фокус писав, що 12-річну дочку Бекхемів помітили на відпочинку з сумочкою за $2800.