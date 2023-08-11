Сінді Кроуфорд поділилася знімком топлес (фото)

Знаменитість проводить час у Канаді, насолоджуючись природою.

57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд поділилася знімком топлес. Кадри свого відпочинку зірка подіумів опублікувала в Instagram з 7,8 млн підписників.

Мама двох дітей позувала топлес на фоні озера в лісі. Волосся Сінді було зібране в пучок. На іншому знімку Сінді постала в розстебнутій сорочці та білому бікіні. До образу модель додала сонцезахисні окуляри та буси.

"Життя озера", — підписала карусель фото знаменитість.

Зокрема Кроуфорд показала, як збирала ожину.

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Сінді Кроуфорд

Супермодель Наомі Кемпбелл залишила в коментарях три емодзі у вигляді червоних сердечок. Так само зробила акторка Кейт Гадсон.

"Ласкаво просимо назад до Канади", "Немає нічого прекраснішого, ніж бути в спокої на природі", "Колись я туди потраплю… Це завжди виглядає так божественно", — пишуть фоловери американської супермоделі.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд приміряла найтрендовіший колір літа 2023.

Також Фокус писав про культову рекламу Pepsi за участю Сінді Кроуфорд, яку модель повторила у 2023 році.