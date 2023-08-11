Дженніфер Лопес була помічена на пляжі в білому крихітному бікіні (фото)

Зірка найняла фотографа, щоб зробити кадри в купальнику.

54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес була помічена під час пляжної фотосесії на узбережжі Амальфі, Італія. Про це пише Daily Mail.

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Позуючи на шезлонгу в різних позах, знаменитість показала приголомшливу фігуру. Засмагла Джей Ло була в крихітному білому купальному костюмі, який складався з трикутного верху і крихітних стрінгів, що демонструють її сідниці. Вона доповнила ансамбль сонцезахисними окулярами, барвистою хусткою на голові, а як аксесуари вибрала золоті сережки і масивний золотий браслет.

Дженніфер максимально використала свій відпочинок і насолодилася келихом охолодженого вина, а також свіжими фруктами після зйомки.

Пізніше того ж дня актрису помітили, коли вона приєдналася до друзів на обіді на свіжому повітрі в Ristorante Lo Scoglio. Дженніфер мала невимушено стильний вигляд у сукні з квітковим принтом.

У свої 54 роки Дженніфер має чудовий вигляд, багато в чому завдяки регулярним тренуванням. Нещодавно її помітили біля спортзалу, проте Лопес була явно не в дусі і вилаялася на адресу настирливих папараці.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес показала фігуру в нижній білизні.