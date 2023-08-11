Кейт Міддлтон отримала від короля нові військові звання

Крім Кейт, нові призначення отримали й інші члени королівської сім'ї Великої Британії.

Принцеса Уельська Кетрін поповнила своє королівське резюме новими військовими званнями, повідомляється на сторінці Букінгемського палацу. Нові військові призначення для працюючих членів королівської сім'ї, включно з королевою Каміллою, принцом Вільямом, принцесою Кейт та іншими, зробив Чарльз III.

41-річна принцеса Кейт стає головнокомандувачкою ВПС флоту, 1-ї драгунської гвардії королеви і почесним Королівським комодором Королівських ВПС Конінгсбі. Таке призначення має для майбутньої королеви особливе значення. Один з її дідусів, Пітер Міддлтон служив капітаном у Королівських ВПС (RAF) і літав другим пілотом з принцом Філіпом під час повітряного туру Південною Америкою 1962 року.

Ба більше, чоловік Кейт, принц Вільям, працював пілотом рятувальної служби Королівських ВПС з 2010 по 2013 рік.

Принц Уельський служить почесним комендантом ВПС Великої Британії в Конінгсбі, а принцеса Кейт — почесним коммодором кадетської авіації.

У липні подружжя взяло своїх трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї — на сімейну екскурсію на Королівську Міжнародну Авіа Тату в Королівських ВПС Ферфорд, найбільше у світі військове авіашоу.

Принц Вільям також отримав три нових призначення. Спадкоємець британського престолу тепер буде відомий як головнокомандувач мерсійського полку, головнокомандувач армійської авіації та Королівський почесний комодор авіації, Долини Королівських ВПС, де він раніше літав як пілот.

Король Чарльз став главою збройних сил, коли вступив на престол після смерті королеви Єлизавети у вересні 2022 року. Тепер же він є спонсором HMS Queen Elizabeth, головнокомандувачем Королівської шотландської драгунської гвардії, головнокомандувачем Королівського танкового полку, генерал-капітаном Королівської артилерії і Почесною артилерійською ротою, полковником — головнокомандувачем Королівського полку Шотландії, королівським почесним комодором авіації Королівських ВПС Маргхем і головнокомандувачем авіації полку Королівських ВПС.

Його дружина, королева Камілла, стала патронесою Департаменту капеланів Королівської армії. Крім того, вона — головнокомандувачка Королівських улан (полк, в якому служив її покійний батько, майор Брюс Шанд, під час Другої світової війни), а також головнокомандувачка стрільців і полковниця гренадерської гвардії.

Королівська роль Камілли в гренадерській гвардії була оголошена майже через рік після того, як принца Ендрю відсторонили від цієї посади. У січні 2022 року королева Єлизавета позбавила свого другого сина військових звань і заступництва після того, як його звинуватили в сексуальному насильстві за позовом, поданим Вірджинією Робертс Джуффре, ймовірною жертвою засудженого за сексуальні злочини Джеффрі Епштейна. Принц Ендрю заперечує будь-які правопорушення і врегулював суперечку з Джуффре в позасудовому порядку в лютому 2022 року.

У грудні король Карл призначив свою дружину на церемоніальну роль у знаменитому полку. Монарх також зробив принца Вільяма почесним полковником валлійської гвардії, а принцесу Кейт — почесним полковником ірландської гвардії.

Нові призначення отримали також принцеса Анна і принц Едвард. Сестра монарха стала заступницею головнокомандувача Королівського полку Шотландії та головнокомандувачкою 1-го батальйону полку рейнджерів і 6-го батальйону Королівського полку Шотландії.

Принца Едуарда призначено головнокомандувачем Королівської драгунської гвардії і королівських гусарів королеви. Його дружина Софі стане головнокомандувачкою Королівського ірландського полку і королівським полковником королівського йоменського полку.

Завершує низку призначень двоюрідний брат королеви Єлизавети, герцог Глостерський, який тепер є головнокомандувачем Королівських допоміжних військово-повітряних сил, а його дружина Біргітта стала головнокомандувачкою корпусу генерал-ад'ютанта.

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