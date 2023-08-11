Рамі Малек підтвердив стосунки із зіркою "Корони" Еммою Коррін

Місяць тому пару вперше побачили разом і відтоді Рамі та Емма вже сходили на кілька побачень.

Рамі Малек побічно підтвердив стосунки із зіркою серіалу "Корона" Еммою Коррін. Адже парочка вже сходила на кілька побачень під час яких актори цілувалися. Про це пише The Sun.

42-річний володар "Оскара" і 27-річна зірка серіалу Netflix, які ідентифікують себе як небінарні, насолоджувалися низкою побачень після розставання актора з 29-річною Люсі Бойнтон.

Рамі Малек і його колишня дівчина Люсі Бойнтон

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У середу пара, здавалося, не була проти того, щоб їх бачили на побаченні. Вони обіймалися і цілувалися за обідом у ресторані Buoy and Oyster у Маргейті, Кент.

"Вони були дуже пристрасними та дивилися один одному в очі. Вони цілувалися і, здавалося, не заперечували проти того, хто міг їх бачити", — сказав ще один відвідувач ресторану, додавши, що актори здавалися "абсолютно одурманеними одне одним" і не звертали уваги ні на кого іншого.

Повідомляється, що пара замовила страву з морепродуктів за 125 фунтів стерлінгів, а також дві дорогі пляшки вина.

Емма Коррін

Вперше їх помітили разом на концерті Брюса Спрінгстіна BST у Гайд-парку в Лондоні 8 липня.

Це сталося після повідомлень про те, що зірка фільму бондіани "Не час помирати" і його подруга Люсі розлучилися після більш ніж п'яти років спільного життя.

Підтвердження їхнього розставання з'явилося після кількох місяців спекуляцій, оскільки пару не бачили разом з моменту вручення нагород BАFTA Awards у Лондоні в лютому.

Раніше цього місяця джерело повідомило, що пара розійшлася на початку цього року.

Люсі Бойнтон, яка зіграла Мері Остін, "майже дружину" Фредді Мерк'юрі, в "Богемній рапсодії", як вважається, почала зустрічатися з Рамі незабаром після зйомок фільму. Актор навіть публічно зізнавався їй у коханні.

Раніше Рамі зустрічався з акторкою і колегою по серіалу "Містер Робот" — Поршею Даблдей, але 2017 року пара розлучилася.

Але він неймовірно потайний, коли справа стосується його особистого життя та ігнорує соцмережі.

Джерело в Голлівуді розповідало: "Рамі дуже скритний. Але він, як котяча м'ята для дам, тому що він такий милий і чарівний. Але він ніколи не говорить про своє особисте життя".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що могло бути першим побаченням між Еммою Коррін і Рамі Малеком.